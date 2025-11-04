「MOOMIN」の車内をすっきり整頓してくれるスマートポケットが新登場！！
車の座席後ろのポケットに固定板を差し込むことで取り付け！
床に物が散らかるのを防ぎます！
MEIHOとは
三金商事より車内に便利なスマートポケットがムーミンのリトルミイ柄で新登場！！
お菓子や小物の収納ポケットとして、またダストボックスとしても使えます。
床に置かないので、蹴ったり倒れたりして中の物が床に散らばることを防げます。
マチが大きすぎず、スマートに使用可能◎
内側がビニール素材の生地なので、多少汚れてもサッと水拭きで楽にお手入れが出来ます。
MEIHO（メイホウ）は、三金商事の自社ブランドです。
「カーライフをもっと楽しく、毎日の生活にさらに彩りを」
をモットーに、可愛くて便利なカー用品、おしゃれな生活雑貨など、主にキャラクター商品を企画・開発・製造しています。
｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
会社ホームページ：https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)