【数量限定】″スイーツ好き必見″THE PROTEIN（通称：ザプロ）からリッチな味わいの＜ティラミス風味＞が新登場！プレゼントが当たるキャンペーンも開催！

【開発背景】

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN ティラミス風味」の販売を開始しました。

ダイエット中や減量期間のトレーニーにとって"甘いスイーツ"が食べられないことにストレスを感じる方は多いと思います。特に甘党の方はよりストレスを感じるのではないでしょうか。開発チームはダイエット中や減量中のトレーニーの方がほっと一息つけるような安らぎの時間とご褒美を提供したい、そんな想いでデザート感覚で楽しめる贅沢プロテインの開発に取り組みました。

マスカルポーネ感を主張させたクリーミーな味わいにしたことで、飲んだ瞬間にコーヒーの香りに負けないマスカルポーネのやさしい風味を同時に感じられる贅沢なプロテインです。

【THE PROTEIN ティラミス風味】

コク深いコーヒーの香りに、やさしく広がるマスカルポーネの風味が重なり合い、まるでデザートのような贅沢な一杯に仕上げました。飲んだ瞬間により濃厚でクリーミーなマスカルポーネの味わいが口の中にふんわりと広がり、甘党の方にも大満足いただけるデザート感覚で楽しめるプロテインです。

水でも美味しく飲むことができますが、牛乳や豆乳、アーモンドミルクで割るとさらに濃厚な甘さを感じることができるので、トレーニング後だけではなく、置き換えダイエットとして食後のおやつに使用することもオススメです。

■人工着色料不使用

日常的に摂取するものだからこそ、安心してお召し上がりいただけるよう必要なもの以外は入れずにつくりました。

■高たんぱく＆アミノ酸スコア100

一杯飲むだけで手軽にタンパク質・アミノ酸を摂取することができます。

・１食分（30g）でタンパク質21.2gでタンパク質含有量70％

・スコアが100に近いほど質のいいタンパク質であるといわれているアミノ酸スコアが100

■低糖質＆低脂質で低カロリー

一食あたりの糖質は4.2g、脂質は1.8gでエネルギーは118kcalなので罪悪感なく、おいしく摂取していただけます。

＜おすすめの飲み方＞

スッキリとした甘さが好きな方：水割りで！

スイーツ感覚で楽しみたい方：牛乳、豆乳、アーモンドミルクで！

※水を先に入れてからプロテインを入れて混ぜるとダマができにくいのでおすすめです。

【商品概要】

低糖質＆低脂質で低カロリー！高たんぱく＆アミノ酸スコア100栄養表示 / 原材料名THE PROTEIN ティラミス風味

商品名：THE PROTEIN 1kg ティラミス風味

内容量：1kg

販売価格：3,980円（税込）

【栄養成分表示】

エネルギー118kcal、水分1.5g、たんぱく質21.2g、脂質1.8g、炭水化物4.4g、灰分0.9g、ナトリウム82mg、食塩相当量0.2ｇ、糖質4.2ｇ、食物繊維0.2ｇ、その他0.2mg、V.A 322.2μg、

V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、ナイアシン 8.5mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、葉酸105μg、パントテン酸2.5mg、V.C 50.0mg

【原材料名】

ホエイたんぱく濃縮物（アメリカ製造）、マルトデキストリン、インスタントコーヒー、ココアパウダー、食塩／香料、乳化剤、甘味料（ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、微粒二酸化ケイ素、V.C、酸味料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

LINEの友達追加でプロテインが当たるプレゼントキャンペーンを開催！

＜プレゼントキャンペーン詳細＞

▼期間

11月3日-11月9日（7日間）

▼応募条件

１.ザプロ公式LINEを友達追加して登録。

※Instagramストーリーズでキャンペーン画像を引用&メンションすると当選確率UP！

２.THE PROTEIN公式LINEで送られるキーワードをTHE PROTEIN公式InstagramにDMを送信して応募完了！

▼当選者発表

当選者のみDMにてご連絡

【販売店舗】

プレゼントキャンペーン

ザプロ公式

https://the-protein.com/products/the-pr-tm

楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-pr/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-pr.html

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/1135961622

Amazon

https://amzn.asia/d/6tgpm9M

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

会社概要

五反田オフィス

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：村山

E-MAIL : pr@kinpica.jp