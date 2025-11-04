京都営業所開設のお知らせ

エコロシティ株式会社

エコロシティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本 麻理）は、関西エリアにおける営業体制の強化およびより一層のサービス向上を目的として、これまで「京都出張所」として活動していた拠点を「京都営業所」として正式に開設いたしました。

歴史と文化の街・京都を中心に、関西一円で高まる駐車場運営の多様なニーズに応えるべく、地域に根ざした提案と迅速な対応を一層強化してまいります。今後は、GX（グリーントランスフォーメーション）対応型駐車場「EcoloPark⁺」をはじめとする次世代型パーキングの展開を通じて、環境に配慮した持続可能なまちづくりへの貢献にも努めてまいります。

- 京都営業所オフィス概要

〒600-8095

京都府京都市下京区東洞院通綾小路下ル扇酒屋町289番地 デ・リードビル601号室

電話 075-746-6171

FAX 06-6315-8667

- アクセスについて

≫GoogleMAP

https://share.google/rh9HRlnN2RClzrRQv

・電車でお越しの場合

地下鉄烏丸線「四条駅」 3番出口より徒歩5分

阪急京都線「烏丸駅」 19番出口より徒歩8分

エコロシティ株式会社 概要

エコロシティは、全国 5,000 カ所以上の時間貸し駐車場「EcoloPark」を運営・管理する、国内有数のパーキングソリューション・カンパニーです。

1996 年の設立以来、業界に先駆けてフラップレス仕様と短期施工モデルを実用化。用地契約日から最短10日間でのオープンを可能にし、オーナー収益の最大化と利用者の利便性向上を両立してきました。

また、脱炭素社会の実現に向けて CO2 排出量を削減するスマートモビリティ基盤の構築や、自治体・不動産デベロッパーとの協業による都市型モビリティサービスの実証実験にも注力しています。

今後も持続可能で快適な移動環境の創出に貢献してまいります。

会社名：株式会社エコロシティ（Ecolocity Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 山本麻理

設立：1996年2月

所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビルイーストウィング18階

事業領域：都市型駐車場事業、モビリティサービス、スマートインフラ開発

URL：https://www.ecolocity.co.jp (https://www.ecolocity.co.jp)

【本件に関するお問い合わせ先】

エコロシティ株式会社

広報担当

TEL：03-5561-7768

メールアドレス：pressdesk@ecolocity.co.jp