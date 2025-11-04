オッズ・パークが「SG第57回日本選手権オートレース」に協賛しました

SBプレイヤーズ株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、飯塚オートレース場において2025年10月29日（水）～11月3日（月・祝）の6日間にわたり開催された「SG第57回日本選手権オートレース」に協賛しました。さらに最終日には、現地をより盛り上げるため、「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl ステージショー supported by オッズパーク」と「オッズパーク presents キッズバイク教室」の2つのイベントを開催しました。

■「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl ステージショー supported by オッズパーク」イベントレポート

飯塚オートレース場内のステージには、六本木の夜を彩る「ROKUSAN ANGEL」（旧バーレスク東京）発のショーガールズユニット「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」が、車番色をモチーフにしたカラフルな衣装で登場しました。洗練されたダンスとパワフルな歌声を披露し、会場を大いに沸かせました。

さらに、当日の10R以降はメンバーが実際に車券を購入し、レース観戦を楽しむ交流イベントも実施しました。初めてオートレースに挑戦するメンバーがほとんどのなか、ファンのアドバイスをもとに車券を購入し、「SG第57回日本選手権オートレース」をファンと一緒に楽しみました。

■「オッズパーク presentsキッズバイク教室」イベントレポート

同日、会場内の特設エリアでは、元オートバイレーサーの青木宣篤氏が主催する子ども向けイベント「キッズバイク教室」が開催されました。未来のライダー育成およびオートレース業界のさらなる活性化を目指して開催された本イベントには、親子30組が参加しました。初めてバイクに触れる子どもたちも、プロレーサーによる丁寧な指導のもと、オートバイクを楽しみました。参加した子どもたちは「かっこいいからオートレーサーになりたい！」「もっとオートバイクに乗りたい！」と目を輝かせて語りました。初めてのオートレース体験を会場には笑顔と歓声があふれ、家族でバイクの楽しさを体感する温かな時間となりました。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

