JPR、これからの物流を考えるイベント「『LOGI NEXT 25』～産官学オールジャパンで挑む物流変革」に登壇します～
日本パレットレンタル株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102973/table/108_1_97157ee12504a4589ea1225056369aef.jpg?v=202511050225 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102973/table/108_2_701c185e26225e32b8a570c0c114f1f3.jpg?v=202511050225 ]
日本パレットレンタル株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 二村篤志 以下、JPR）は、2025年 11月7日（金）に開催される「『LOGI NEXT 25』 産官学オールジャパンで挑む物流変革」（主催：LOGISTICS TODAY）に登壇します。
●JPRが登壇するセッション
2日間にわたるイベントのDay1となる11月7日は、特別企画「物流の針路をいま、共に創る」。JPRは、物流業界で関心の高まるパレットに関するセッションに登壇します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102973/table/108_1_97157ee12504a4589ea1225056369aef.jpg?v=202511050225 ]
●イベント全体の情報
産官学オールジャパンで挑む物流変革、いま示すべき近未来の展望LOGI NEXT 25［2days］
Day1「物流の針路をいま、共に創る」
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102973/table/108_2_701c185e26225e32b8a570c0c114f1f3.jpg?v=202511050225 ]
※最新のイベントの情報については主催者発信の情報をご確認ください。
●JPRのイベント・お役立ち情報（ポータルページ）
JPRが出展、登壇予定のイベント、お役立ち情報はこちらをご参照ください。
https://www.jpr.co.jp/event/