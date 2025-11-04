【公式ライセンス商品】『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025が登場！！

株式会社栄通

Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）

プリロールの商品は全て公式ライセンス商品です。


当店ではお取り扱いするすべての作品やキャラクターに敬意を表しております。


商品は全て版権契約を交わしておりますので、安心してご利用ください。



▼スマホアプリ『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025コーナー


https://priroll.jp/shopbrand/ct14975/



『にゃんこ大戦争』のにゃんこたちがクリスマスケーキになりました！


選べるケーキのデザインは全3種!


お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。




Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）





Xmasプリケーキ2025（ねこ僧侶＆ネコ）





Xmasプリケーキ2025（パタパタ）




たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。


見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。



購入特典缶バッジ付きでお届け！


ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。


特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。




また期間限定で対象商品を1点お買い上げごとに、


「金ネコ」缶バッジ1点のプレゼントキャンペーンを実施中！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



・配布期間


2025年11月4日～2025年12月31日まで


・対象商品


2025年クリスマス商品(全3種)



商品はプリロールホームページよりご予約受付中！


クール便にて全国へお届けいたします。


※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。


お早めのお申込みをお願いいたします。



(C)PONOS Corp.



[商品概要]----------------------------------------------------------


■商品名


クリスマスプリケーキ


■商品価格


5,670円（税込）※クール便送料別


■商品サイズ


ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）


■注文方法


商品専用サイトより注文


■配送形態


ヤマト運輸によるクール便配送


■商品サイト


https://priroll.jp/shopbrand/ct14975/


■プリロール公式サイト


https://priroll.jp/



