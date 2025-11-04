【公式ライセンス商品】『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025が登場！！
Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）
プリロールの商品は全て公式ライセンス商品です。
当店ではお取り扱いするすべての作品やキャラクターに敬意を表しております。
商品は全て版権契約を交わしておりますので、安心してご利用ください。
▼スマホアプリ『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025コーナー
https://priroll.jp/shopbrand/ct14975/
『にゃんこ大戦争』のにゃんこたちがクリスマスケーキになりました！
選べるケーキのデザインは全3種!
お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。
Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）
Xmasプリケーキ2025（ねこ僧侶＆ネコ）
Xmasプリケーキ2025（パタパタ）
たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。
見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。
購入特典缶バッジ付きでお届け！
ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。
特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。
また期間限定で対象商品を1点お買い上げごとに、
「金ネコ」缶バッジ1点のプレゼントキャンペーンを実施中！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
・配布期間
2025年11月4日～2025年12月31日まで
・対象商品
2025年クリスマス商品(全3種)
商品はプリロールホームページよりご予約受付中！
クール便にて全国へお届けいたします。
※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。
お早めのお申込みをお願いいたします。
(C)PONOS Corp.
[商品概要]----------------------------------------------------------
■商品名
クリスマスプリケーキ
■商品価格
5,670円（税込）※クール便送料別
■商品サイズ
ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）
■注文方法
商品専用サイトより注文
■配送形態
ヤマト運輸によるクール便配送
■商品サイト
https://priroll.jp/shopbrand/ct14975/
■プリロール公式サイト
https://priroll.jp/
[本件に関するお問合せ先]------------------
株式会社栄通 プリロール担当
〒192-0352 八王子市大塚 466-1
URL：https://priroll.jp/
Mail：ec@priroll.jp
------------------------------------------------------
[会社概要]
株式会社栄通
本社：東京都八王子市大塚486-1よしみハウジングビル2B
設立：1983 年 3 月
事業内容：プリロールの企画・販売・印刷業ほか
URL：https://priroll.jp/