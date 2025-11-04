【公式ライセンス商品】『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025が登場！！

株式会社栄通Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）

▼スマホアプリ『にゃんこ大戦争』クリスマスケーキ2025コーナー

https://priroll.jp/shopbrand/ct14975/

『にゃんこ大戦争』のにゃんこたちがクリスマスケーキになりました！

選べるケーキのデザインは全3種!

お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。

Xmasプリケーキ2025（ネコのプレゼント）

Xmasプリケーキ2025（ねこ僧侶＆ネコ）

Xmasプリケーキ2025（パタパタ）

たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。

見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。

購入特典缶バッジ付きでお届け！

ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。

特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。

また期間限定で対象商品を1点お買い上げごとに、

「金ネコ」缶バッジ1点のプレゼントキャンペーンを実施中！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

・配布期間

2025年11月4日～2025年12月31日まで

・対象商品

2025年クリスマス商品(全3種)

商品はプリロールホームページよりご予約受付中！

クール便にて全国へお届けいたします。

※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。

お早めのお申込みをお願いいたします。

(C)PONOS Corp.

[商品概要]----------------------------------------------------------

■商品名

クリスマスプリケーキ

■商品価格

5,670円（税込）※クール便送料別

■商品サイズ

ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）

■注文方法

商品専用サイトより注文

■配送形態

ヤマト運輸によるクール便配送

■商品サイト

■プリロール公式サイト

[本件に関するお問合せ先]------------------

株式会社栄通 プリロール担当

〒192-0352 八王子市大塚 466-1

Mail：ec@priroll.jp

[会社概要]

株式会社栄通

本社：東京都八王子市大塚486-1よしみハウジングビル2B

設立：1983 年 3 月

事業内容：プリロールの企画・販売・印刷業ほか

