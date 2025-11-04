リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、以下「当社」）は、2025年10月20日（月）開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の交代を決議いたしましたので、お知らせいたします。

■新旧代表取締役

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/353_1_45bab9b590cb53c19e66edbb1b4e51a8.jpg?v=202511050225 ]

就任日：2025年10月20日（月）

本件は、当社の経営体制をより一層強化し、今後の事業拡大および中長期的な成長を見据えたものであります。

新体制のもと、AI・リーガルテック領域におけるイノベーションをさらに推進し、企業価値の向上に努めてまいります。

なお、前代表取締役CEOの佐々木隆仁は、今後 取締役会長 として経営に引き続き参画し、新体制のもとで当社の持続的成長を支えてまいります。

■新代表取締役CEO 平井智之 コメント

「生成AIによって、知識は一部の専門家だけのものではなくなりました。いま求められているのは、誰もがアイデアを形にし、守り、社会に還元できる仕組みです。私たちはその“知の循環”を支える基盤として、新しい知財のかたちを実装していきます。」

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供