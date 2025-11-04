クラスメソッド、三菱UFJ銀行の「DX支援スキーム」に参画～クラウド・生成AI技術で中堅・中小企業のDX推進を支援～

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：横田 聡、以下：クラスメソッド）は、この度、株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員：半沢 淳一、以下：三菱UFJ銀行）が推進する「対顧DX支援スキーム（以下、DX支援スキーム）」に参画したことをお知らせします。

本参画により、クラスメソッドは、三菱UFJ銀行の全国の取引顧客である中堅・中小企業の抱える経営課題に対し、AWS等のクラウド技術や生成AIを活用したDXソリューションを提供し、企業の業務効率化と生産性向上を支援します。

◼︎参画の背景

三菱UFJ銀行は、取引先企業の経営課題に対応するため、2022年より複数の専門企業と連携した「DX支援スキーム」を展開しており、DX戦略策定からソリューション導入までを一気通貫で支援しています。この度、クラスメソッドは、これまでのAWSをはじめとするマルチクラウド支援における豊富な実績と、生成AIの企業導入・活用支援における知見や実績が評価され、同スキームに参画いたしました。

◼︎主なソリューション

クラスメソッドは、本スキームにおいて、以下のソリューションによりお客様のDXを推進します。

AWS総合支援「クラスメソッドメンバーズ」

AWSの設計・構築から運用・保守、請求代行までをトータルで支援するサービスです。AWS運用をクラスメソッドにお任せいただくことで、本業に集中しながら、円滑な導入とコスト最適化・運用が可能になります。

https://classmethod.jp/aws/services/members/

生成AI環境構築サービス「AI-Starter」

企業が生成AI（ChatGPT、Claudeなど）を安全かつ迅速に業務活用するための環境構築・初期導入を支援するサービスです。セキュリティやガバナンスを確保しながら、短期間で導入でき、業務効率化や新たな価値創出を加速します。

https://classmethod.jp/services/generative-ai/ai-starter/

ご参考：三菱 UFJ 銀行プレスリリース「DX支援スキーム」に関する協業について

https://www.bk.mufg.jp/news/news2022/pdf/news0519.pdf(https://www.bk.mufg.jp/news/news2022/pdf/news0519.pdf)

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

