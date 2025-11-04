【ロイズ】バラエティ豊かな詰め合わせやかわいいプチギフトなど、クリスマス限定商品を11月4日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、クリスマス限定商品をロイズ通信販売・ロイズ直営店にて2025年11月4日より販売開始しました。

ロイズハッピーセレクションボックス【期間・数量限定】

人気の味わいをキュートなボックスに

かわいらしいクマがモチーフのプチベアショコラや、クリスマスパッケージのピュアチョコレート、バトンクッキーなど、人気商品が計40個入ったギフトボックスです。クリスマスでにぎわう街でツリーを囲むかわいい動物たちが描かれたパッケージは、贈り物にはもちろん、パーティのテーブルにもぴったり！

商品名：ロイズハッピーセレクションボックス

内容量：9種/計40個

価 格：税込1,998円（本体価格1,850円）

クリスマスセレクション[32個入]【期間・数量限定】

みんなを笑顔にする、クリスマスの贈り物

限定のクリスマスクッキーズをはじめ、ロイズの人気商品をバラエティ豊かに詰め合わせ、雪の結晶を用いてガラスのリースのように描いた包装紙で包みました。ギフトにも喜ばれるおいしさが詰まっています。

商品名：クリスマスセレクション[32個入]

内容量：15種/計32個

価 格：税込3,996円（本体価格3,700円）

クリスマスセレクション[54個入]【期間・数量限定】

クリスマス限定品や人気商品をバラエティ豊かに

限定のクリスマスクッキーズをはじめ、ロイズの人気商品をバラエティ豊かにたっぷり詰め合わせ、雪の結晶を用いてガラスのリースのように描いた包装紙で包みました。大人も子どももみんなが楽しめる、家族で過ごすクリスマスにもおすすめの詰め合わせです。



商品名：クリスマスセレクション[54個入]

内容量：15種/計54個

価 格：税込5,832円（本体価格5,400円）

ロイズクリスマスプチセット【期間・数量限定】

クリスマス限定のロイズポップチョコで、メリークリスマス！

クリスマス限定の[ハッピーサンタ]＆[クリスマスツリー]のロイズポップチョコと、クリスマスパッケージのピュアチョコレート2種類をセットに。クリスマスのちょっとしたプレゼントにもおすすめです。



商品名：ロイズクリスマスプチセット

内容量：4種/計10個

価 格：税込837円（本体価格775円）

バトンクッキー[クリスマス]【期間・数量限定】

人気のバトンクッキーがクリスマス限定パッケージに

ココナッツをブレンドしたさくさく食感のクッキーの片面に、まろやかなチョコレートをコーティングしたバトンクッキー。明るい色合いのクリスマスモチーフがかわいらしい限定デザインのパッケージでお届けします。

商品名：バトンクッキー[クリスマス]

内容量：25枚

価 格：税込999円（本体価格925円）

ピュアチョコレート[クリスマス]【リニューアル】【期間・数量限定】

ピュアチョコレートがクリスマス限定のパッケージに

ミルクのコクとカカオの風味を楽しめる[ミルク]と、やさしい味わいの[クリーミーホワイト]の組み合わせ。サンタクロースやトナカイ、雪だるまなどのモチーフをあしらったクリスマス限定のパッケージです。

商品名：ピュアチョコレート[クリスマス]

内容量：2種/計40枚

価 格：税込1,377円（本体価格1,275円）

ピュアチョコレート[クリスマスメッセージ]【期間・数量限定】

「Merry Christmas」のメッセージ入りパッケージ

「Merry Christmas」のメッセージが入ったクリスマスカラーのパッケージに、人気のピュアチョコレート[ホワイト]、[キャラメルミルク]、[フルーティミルク]、[マイルドビター]の４種類を詰め合わせました。手軽なサイズでクリスマスのプチギフトに最適です。

商品名：ピュアチョコレート[クリスマスメッセージ]

内容量：4種/計20枚

価 格：税込783円（本体価格725円）

■ロイズ通信販売

ご注文期間：2025年11月4日～12月22日

(お届け希望日：2025年11月7日～12月26日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

上記商品は2025年11月4日より販売中。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

