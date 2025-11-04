【ロイズ】バラエティ豊かな詰め合わせやかわいいプチギフトなど、クリスマス限定商品を11月4日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、クリスマス限定商品をロイズ通信販売・ロイズ直営店にて2025年11月4日より販売開始しました。




【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com


ロイズハッピーセレクションボックス【期間・数量限定】




人気の味わいをキュートなボックスに


かわいらしいクマがモチーフのプチベアショコラや、クリスマスパッケージのピュアチョコレート、バトンクッキーなど、人気商品が計40個入ったギフトボックスです。クリスマスでにぎわう街でツリーを囲むかわいい動物たちが描かれたパッケージは、贈り物にはもちろん、パーティのテーブルにもぴったり！



商品名：ロイズハッピーセレクションボックス


内容量：9種/計40個


価　格：税込1,998円（本体価格1,850円）


クリスマスセレクション[32個入]【期間・数量限定】




みんなを笑顔にする、クリスマスの贈り物
限定のクリスマスクッキーズをはじめ、ロイズの人気商品をバラエティ豊かに詰め合わせ、雪の結晶を用いてガラスのリースのように描いた包装紙で包みました。ギフトにも喜ばれるおいしさが詰まっています。



商品名：クリスマスセレクション[32個入]
内容量：15種/計32個
価　格：税込3,996円（本体価格3,700円）


クリスマスセレクション[54個入]【期間・数量限定】




クリスマス限定品や人気商品をバラエティ豊かに


限定のクリスマスクッキーズをはじめ、ロイズの人気商品をバラエティ豊かにたっぷり詰め合わせ、雪の結晶を用いてガラスのリースのように描いた包装紙で包みました。大人も子どももみんなが楽しめる、家族で過ごすクリスマスにもおすすめの詰め合わせです。



商品名：クリスマスセレクション[54個入]
内容量：15種/計54個
価　格：税込5,832円（本体価格5,400円）


ロイズクリスマスプチセット【期間・数量限定】




クリスマス限定のロイズポップチョコで、メリークリスマス！


クリスマス限定の[ハッピーサンタ]＆[クリスマスツリー]のロイズポップチョコと、クリスマスパッケージのピュアチョコレート2種類をセットに。クリスマスのちょっとしたプレゼントにもおすすめです。



商品名：ロイズクリスマスプチセット
内容量：4種/計10個
価　格：税込837円（本体価格775円）


バトンクッキー[クリスマス]【期間・数量限定】




人気のバトンクッキーがクリスマス限定パッケージに


ココナッツをブレンドしたさくさく食感のクッキーの片面に、まろやかなチョコレートをコーティングしたバトンクッキー。明るい色合いのクリスマスモチーフがかわいらしい限定デザインのパッケージでお届けします。



商品名：バトンクッキー[クリスマス]
内容量：25枚
価　格：税込999円（本体価格925円）


ピュアチョコレート[クリスマス]【リニューアル】【期間・数量限定】




ピュアチョコレートがクリスマス限定のパッケージに


ミルクのコクとカカオの風味を楽しめる[ミルク]と、やさしい味わいの[クリーミーホワイト]の組み合わせ。サンタクロースやトナカイ、雪だるまなどのモチーフをあしらったクリスマス限定のパッケージです。



商品名：ピュアチョコレート[クリスマス]
内容量：2種/計40枚
価　格：税込1,377円（本体価格1,275円）


ピュアチョコレート[クリスマスメッセージ]【期間・数量限定】




「Merry Christmas」のメッセージ入りパッケージ


「Merry Christmas」のメッセージが入ったクリスマスカラーのパッケージに、人気のピュアチョコレート[ホワイト]、[キャラメルミルク]、[フルーティミルク]、[マイルドビター]の４種類を詰め合わせました。手軽なサイズでクリスマスのプチギフトに最適です。



商品名：ピュアチョコレート[クリスマスメッセージ]
内容量：4種/計20枚
価　格：税込783円（本体価格725円）


■ロイズ通信販売


ご注文期間：2025年11月4日～12月22日
(お届け希望日：2025年11月7日～12月26日）


※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。


公式オンラインショップ：https://www.royce.com
TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）

■ロイズ直営店


上記商品は2025年11月4日より販売中。


※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。
東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・
ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド


※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。
営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。




