三井住友カード、Vポイントで旅費カット♪Vトリップでの Vポイント利用でポイント利用額の最大20%キャッシュバックキャンペーン！を開催
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦 以下：三井住友カード）は、2025年11月4日（火）より、旅行サイト「Vトリップ」で、予約代金にVポイントを利用する事でポイント利用額の最大20%（※）をキャッシュバックさせるキャンペーンを開催いたします。日常利用で貯まったVポイントを使ってオトクに旅行をお楽しみください。
※キャッシュバックの上限は、予約1回あたりの対象カード決済金額の20％、且つ本会員おひとりにつき10,000円までとなります。
※キャンペーンの詳細は下記の概要にあるURLよりをご確認ください。
＜キャンペーン概要＞１．キャンペーン名称
Vポイントで旅費カット♪VトリップでのVポイント利用でポイント利用額の最大20%キャッシュバックキャンペーン！
２．キャンペーン期間
■予約期間
2025年11月4日（火）～2025年12月14日（日）
■宿泊期間
2025年11月4日（火）～2026年2月1日（日）チェックアウト
３．対象カード
対象カードの詳細はキャンペーンページをご確認ください
4．条件
（１）Vトリップ内でVpass IDを設定（※）
（２）Vトリップ内でV会員番号を設定
（３）期間中にVトリップで国内ホテル・海外ホテルを予約し、対象カードで決済し、チェックアウトまで完了
（４）予約代金にポイント利用（1予約あたり、100pt以上のポイント利用が必要）
※Vpassにログインした状態でVトリップにアクセスすることでVpass IDの設定は完了します。
※予約時点で、VトリップにてVpassID、V会員番号の設定がされていない場合は特典付与の対象外となります。
※Vpass ID・V会員番号の現在の設定状況は、Vトリップの「お支払情報」画面からご確認いただけます。
５．特典
使ったポイントの20%がカード利用代金としてキャッシュバック
※キャッシュバックの上限は、予約1回あたりの対象カード決済金額の20％、且つ本会員おひとりにつき10,000円までとなります。
6. キャンペーンページURL
https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x5#c251104(https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x5#c251104)
■三井住友カード会員・V 会員向け旅行予約サイト「V トリップ」について
「V トリップ」は三井住友カードをお持ちで VpassID のご登録がある方及び V 会員の方がご利用いただける会員制の旅行サイトです。国内外のホテル、航空券、レンタカーの予約時に HTS の「トラベル・フィンテック」が利用可能な他、V ポイントが貯まる・使えるサービスをご提供いたします。
サービスサイト
https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x5(https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x5)