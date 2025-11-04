「SAF認知度促進キャンペーンin成田空港～サステナブルな空の旅SAFと⽻ばたく未来へ～」開催のお知らせ＆開催記念式典を実施します！

写真拡大 (全2枚)

成田国際空港株式会社


　成田空港ではCO2削減を目指す「サステナブルNRT2050*1」を掲げ、特に排出量の多い航空機からの排出量削減に向けてSAF*2の導入を進めています。SAFのさらなる導入促進と航空業界における脱炭素化への取り組みを広く周知・推進することを目的として、以下式典を実施いたします。


　式典後には、国や自治体、式典参加企業によるSAFの取り組みを紹介した動画や展示品を気候変動枠組条約の締約国会合「COP*3」の開催期間に合わせて展示します。皆様ぜひお越しください。


式典概要

■ 開催日時　11月11日（火）15:00 ～16:00


■ 開催場所　成田空港第１ターミナル北ウイング４階 3面デジタルサイネージ前


■ 内 容　　・参列企業による各社取り組みの紹介


　　　　　　 ・記念撮影


■ 主催者　　成田国際空港株式会社


■ 参加者　　千葉県、コスモ石油マーケティング株式会社、ENEOS株式会社、出光興産株式会社、伊藤忠商事株式会社、日揮ホールディングス株式会社、全日本空輸株式会社、日本航空株式会社（順不同）


■ 後 援　　国土交通省


キャンペーン概要

■ 開催期間　11月11日（火）16:00（式典終了後）～11月21日（金）12:00迄


■ 開催場所　成田空港第１ターミナル北ウイング４階 3面デジタルサイネージ前


■ 内 容　　・各社のSAFの取り組みに関するPR動画を会場デジタルサイネージにて配信


　　　　　　 ・各社のSAFの取り組みに関するパネル展示


　　　　　　 ・SAFの原料となる植物油サンプルの展示


式典・キャンペーン開催場所

成田空港第１ターミナル北ウイング４階 3面デジタルサイネージ前




＊1 サステナブルNRT2050︓https://www.naa.jp/eco/04plan/index.html参照


＊2 SAF︓動植物油脂や廃食油、都市ごみ等を原料として製造される持続可能な航空燃料


＊3 COP︓国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に基づき開催される気候変動への対策を協議する


国際会議の略称。https://www.env.go.jp/earth/copcmpcma.html(環境省)参照