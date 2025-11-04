JCBオリジナルシリーズ新規入会者限定！JCBのクレカ積立利用で最大17％（最大17,000円）キャッシュバック

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2025年11月4日（火）から2026年1月12日（月）の間、「JCBのクレカ積立利用で最大17％キャッシュバックキャンペーン」を開催します。

通常のクレカ積立のポイント進呈と合わせると、最大18％還元のおトクなキャンペーンとなります。

この機会に是非JCBオリジナルシリーズにご入会ください。

▶ JCBのクレカ積立について詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/usage/card-tsumitate/index.html)

キャンペーンについて

▶ キャンペーンページはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/pop_nyukai/tsumitate2511/index.html?13230353950100&tk_id=cojp_nisacpsp_etc_2016h_os0908&utm_medium=etc__os_j&utm_source=os___j&utm_term=h_os0908__etc__j)

（※1）入会日が2026年1月31日（土）までのカードが対象となります。

（※2）松井証券のカード登録・積立設定締切日は毎月10日（祝休日の場合は前営業日）となります。SBI証券のカード登録・積立設定締切日は毎月9日となります。

（※3）キャッシュバック対象の積立設定より前に設定を解除した場合は、キャッシュバックの対象となりません。

JCBのクレカ積立について

クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードでお支払いいただけるサービスです。

クレカ積立金額に応じたOki Dokiポイントが進呈されるため、便利に、お得に資産形成できます。

JCB発行の「JCB オリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。

プレミアムカードは、クレカ積立以外の月間ショッピング利用額が月5万円以上の場合、最大1％のOki Dokiポイントが進呈されるため、本キャンペーンと合わせると最大18％還元となります。

※JCBのクレカ積立の詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/usage/card-tsumitate/index.html)をご確認ください。

※2026年よりOki Dokiポイントは、J-POINTに生まれ変わります。より貯まりやすく、より使いやすいサービスへリニューアル。詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/j-point/index.html)をご確認ください。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1283-f29e1d908ed3e1492aac87ad9785fa38.pdf