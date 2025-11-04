ライブドアブログ「公式ブログ」制度開始10周年のお知らせ

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下、当社、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、当社が運営するブログサービス「ライブドアブログ」において、ブログを通じて発信・表現を続けるクリエイターの活動を支援する「公式ブログ」制度が2025年秋に開始10周年を迎えたことをお知らせします。

2015年にスタートしたライブドアブログ公式ブログ制度は、「個人の発信がメディアになる」という理念のもと、クリエイターが自由に発信し、活動の幅を広げるための取り組みとして成長してきました。

10年間で累計800名を超えるクリエイター※1が公式ブロガーとして制度に参加し、書籍出版、物販、イベント出演など、ブログを起点にさまざまな領域で活躍の場を広げています。

当社はこの10年間、そうしたクリエイターの多様な挑戦を、一人ひとりの個性を尊重しながら支援してまいりました。公式ブログを通じて始まった発信が、それぞれのスタイルに合った創作活動へと広がり、今やブログは、単なる情報発信の手段にとどまらず、創作を起点とした新たな表現の可能性を広げる“クリエイティブプラットフォーム”としての役割を果たしています。

■ライブドアブログ公式ブログ10周年

特設ページ：https://livedoorblogstyle.jp/archives/28721740.html

特設ページでは、公式ブロガーの皆さんからのコメントも掲載しております。是非ご覧ください！

■ライブドアブログ 公式ブログプロデューサー 宮澤和宏 コメント

ブログを続けることが、誰かの人生や世界を変えることがある--。

この10年間、多くのクリエイターの挑戦を間近で見てきて、その力を何度も実感しました。

ブログは“古いメディア”ではなく、“自由な創作の器”です。

移り変わりの激しいWEBサービスの世界で、ライブドアブログ公式ブログが10年間続けてこられたのは、本当に多くの素晴らしいクリエイターの皆さまに出会えたこと、そして何より多くの読者の皆さまに支えていただいたおかげだと思っています。改めて、心より感謝申し上げます。

これまでにもイベントや企画を通じてクリエイターの皆さまに直接お会いする機会がありましたが、今後はさらにそうした場を増やしていきたいと考えています。

「ライブドアと一緒に活動できて良かった」と思っていただけるように、そして次の10年もクリエイターの皆さまと共に迎えられるように、サービス開始当初から掲げている“クリエイター満足度ナンバー1サービス”を目指して、これからも全力で取り組んでまいります。

■今後の展望

「クリエイター満足度ナンバー1サービス」を目指し、一人ひとりの表現や創作活動を支えながら、発信する楽しさや、新たな可能性が広がる環境を育てていきます。

ブログという表現の原点を大切にし、これからもクリエイターとともに歩んでまいります。

■ライブドアブログ「公式ブログ」

「公式ブログ」とは、ライブドアブログの中でも、特に良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度です。導入当初の2015年9月より現在にわたり公式ブログ数を順調に伸ばしており、2025年4月時点で累計800※1を超えるブログが公式ブログとして登録されています。

※1公式候補ブログを含む

今後も当社は、クリエイターの皆さまの可能性を最大限に引き出し、その活躍の舞台を広げる支援を続けてまいります。

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」

（趣味・娯楽関連ブランドショップ：https://shopping.livedoor.com/）

（食品・生活関連ショップ：https://www.livedoor-shopping.jp/）

-「ライブドアバンク」（https://livedoorbank.jp）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営