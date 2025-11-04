アイドックの「bookend（ブックエンド）」がブティック社の「公式電子書籍ストア」に採用されました

アイドック株式会社

アイドック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成井 敦）は、電子書籍配信プラットフォーム「bookend（ブックエンド）」を、株式会社ブティック社（東京都千代田区、代表取締役社長：志村 悟以下、ブティック社）が2025年11月4日にリニューアルオープンしたオンラインショップ「ブティック社store」の中の「公式電子書籍ストア」に提供致しました。

ブティック社「公式電子書籍ストア」 トップページ

Eコマース用プラットフォーム「Shopify（ショッピファイ）」ベースで構築された「ブティック社store」では、紙の書籍、型紙、手作りレシピ、手芸キットなどに加え、ブティック社が発行する書籍や雑誌の電子版を販売しており、月額990円（税込）の電子書籍読み放題プラン、電子書籍単品購入が可能になっています。

購入した電子書籍はストアのマイページの「電子書籍購入一覧」からbookend viewでブラウザ閲覧できるほか、読み放題プラン契約者向けには「読み放題検索ページ」をご用意し、1,300冊を超える読み放題のタイトルの中から好きな電子書籍を検索して閲覧することが可能です。

bookend viewでのブラウザ閲覧は、専用アプリをインストールすることなくWEBブラウザだけで閲覧することができ、自宅PCだけでなく、外出先でスマホやタブレットからもご利用いただけて、場所を選ばずにご活用いただけるサービスですが、Windows、Macでは [PrintScreen]による画面キャプチャを制限したり、ブラウザウィンドウからフォーカスが外れた場合にコンテンツを一時的に非表示にしたり、ブラウザの開発ツール制御などを行うなどDRM機能も充実しています。

「Shopify」の決済機能と「bookend」の電子書籍配信機能を連携するというアイドック独自のシステムをご採用いただいたことで、「ブティック社store」で電子書籍を購入した方のマイページからのみ閲覧できるような制御も行っており、大切な電子書籍をセキュアに配信するサービスになっています。

【bookendを使った配信サービス概要】

＜サービスサイト＞

『ブティック社store』

https://onlineshop.boutique-sha.co.jp/

＜サービス内容＞

・ブティック社が発行する紙の書籍、型紙、手作りレシピ、手芸キットを直販

・電子書籍は単品販売のほか、1,300冊以上のブティック社発行の書籍や雑誌が月額990円（税込）で読み放題になるプランも販売

・閲覧方法：bookend viewを使ったブラウザ閲覧

・コンテンツ形式：PDF

・対応プラットフォーム： iOS、Android、Windows、Mac

・DRM機能：Windows、Macでは [PrintScreen]による画面キャプチャを制限、ブラウザウィンドウからフォーカスが外れた場合にコンテンツは一時的に非表示、ブラウザの開発ツール制御など

・アナリティクス機能：コンテンツ毎の閲覧数、ユニークユーザー数、OS別閲覧数など

・その他機能：読み放題検索ページからの全文横断検索、ビューア内テキスト検索など

■株式会社ブティック社 マーケティング部 ディレクター 阿部浩二様のコメント

ブティック社 公式オンラインストアをリニューアルするにあたり、電子書籍の自社販売をぜひ実現したいと考えていました。大切なコンテンツをセキュアに配信したいという観点から、DRM機能が充実したbookendの採用を検討しましたが、Shopifyとの連携実績も豊富だったため、短納期かつ低コストで独自ECサイトを構築することができるというメリットもありました。

またハンドメイド、園芸、健康、占いなどのジャンルの豊富な自社コンテンツを活かすためのサブスク型読み放題サービスも提供したいと考えていたため、bookendを使った読み放題検索ページとShopifyのサブスク課金を連携したサービスも当社のニーズにマッチしていました。

【ブティック社「公式電子書籍ストア」 画面】

［読み放題検索ページ］

ブティック社「公式電子書籍ストア」 読み放題検索ページ

［bookend view（Windows版）ビューア画面］

ブティック社「公式電子書籍ストア」 ビューア画面■株式会社ブティック社の概要

https://www.boutique-sha.co.jp/

代表取締役社長：志村 悟

設立日：1972年3月27日

資本金：2,100万円

事業内容：

図書の出版及び販売

電子書籍、電子コンテンツの販売・配信

海外版権・ライセンス販売

Webサイト管理

ECサイトでの通販事業

■アイドック株式会社の概要

http://bookend.keyring.net/

代表者： 代表取締役 成井 敦

設立年月日：1999年7月

資本金：3,000万円

主な業務内容：デジタルコンテンツ向け著作権管理（DRM）システムおよびコンテンツ流通プラットフォームの開発、SaaS提供

主要取引先：慶應義塾大学、株式会社集英社、株式会社Gakken、公益社団法人日本道路協会、医歯薬出版株式会社、株式会社メテオ、株式会社NHK出版、株式会社日刊工業新聞社、株式会社ぎょうせい、株式会社ネットドリーマーズ、株式会社扶桑社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ほか

提供サービス導入企業：200社以上