株式会社ファイブアローズと学校法人穴吹学園が包括提携協定を締結

学校法人穴吹学園

プロバスケットボールチーム「香川ファイブアローズ」を運営する株式会社ファイブアローズ（本社：香川県高松市）と、学校法人穴吹学園（本部：香川県高松市）は、地域社会の活性化と人材育成を目的とした包括提携を締結し、調印式を10月31日に執り行いました。

本提携は、協働して、教育・研究、スポーツ、地域創生等における人的交流、知的・物的資源の相互活用を図ることにより、それぞれの一層の発展に資することを目的としています。

■調印式

日時: 2025年10月31日（金）午前11時

場所: せとうち観光専門職短期大学

出席者:

株式会社ファイブアローズ 代表取締役社長 生岡直人

学校法人穴吹学園 副理事長 池田耕士

■包括連携協定に基づく協力事項について

業務運営・教育- 試合に観客が足を運んでいただくための企画運営や情報発信など- 試合会場において、試合開始までの時間を活用したサービス提供「缶バッチなどのグッズ製作体験や健康に関する測定や指導など」- 映像作品や印刷物のデザインなど広報物の制作の支援- 専門学校穴吹リハビリテーションカレッジに施設されている「アローズラボ」を活用した選手のアスレチックデータ測定とデータに基づいたコンディショニング管理の支援と測定データの教育利用- 香川ファイブアローズに所属する選手のトレーニング業務のサポート人材交流

・両者の専門知識やノウハウを共有し、互いの発展に寄与します。

左：学校法人穴吹学園 副理事長 池田耕士 右：株式会社ファイブアローズ 代表取締役社長 生岡直人

香川ファイブアローズ

https://www.fivearrows.jp/

穴吹カレッジグループ高松

https://web.anabuki-college.net/

