SNSフォロワー数は90万人超！ 大人気のかわいいお菓子が誰でもかんたんに作れる『作ってあげたい かわいいお菓子』が11月17日発売
実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『作ってあげたい かわいいお菓子』（https://amzn.asia/d/dog4VLA） を11月17日に発売します。
SNSで大反響！sachi cafeのお菓子レシピ
“誰でも作れる簡単かわいいお菓子”をコンセプトに、難しい作業工程がないお菓子のレシピをSNSで発信する、sachi cafeさん初のレシピ本です。
【掲載レシピの一部を紹介】
ムーンライトを生地に お店みたいな苺タルト
ロールちゃんにのせるだけ 超かんたんキャンドルケーキ
ポッキーにチョコペンをつけるだけ クリスマスツリーマフィン
プッチンプリンを生地に混ぜて プリンマフィン
冷凍パイシートで くまねんねパイ
牛乳とカルピスをゼラチンで固めて メロンのパンナコッタ
楽して映えるお菓子から、イベントで作りたいお菓子、プレゼントにぴったりのお菓子、ひんやりお菓子まで、45レシピを掲載しています。
【目次】
Chapter1 シェアしたくなる！ 楽して映える sachi cafeの人気お菓子
Chapter2 季節のイベントで作りたい！ かわいいお菓子
Chapter3 プレゼントしたくなる！ 小さな焼き菓子
Chapter4 デザートにぴったり！ かわいいひんやりお菓子
【著者紹介】
sachi cafe（サチ カフェ）
（金森 幸子 かなもり さちこ）
“誰でも作れる簡単かわいいお菓子”をコンセプトに、難しい作業工程がないお菓子のレシピをSNSで発信。「材料4つ いちご松ぼっくり」「材料5つ 混ぜて冷やすだけいちごチョコムースケーキ」などで人気を博している。SNSフォロワー数は90万人超え（2025年10月現在）。
【著者コメント】
お菓子作りは難しいと思い込んでいませんか？
私自身もそうでした。
基本のお菓子の作り方にとらわれて失敗だらけ……。
そんな経験から生まれた、目から鱗なかんたんレシピはSNSで大反響を呼びました。
かわいいお菓子を目の前にしたときみんなが笑顔になります。
お菓子作りの喜びをたくさんの人に味わってほしい！
お菓子作りが苦手な方にも気軽に楽しんで作ってほしい！
そんな想いを込めて、この一冊を作りました。
この一冊から、たくさんの笑顔と幸せが生まれますように……。
【書籍情報】
『作ってあげたい かわいいお菓子』
著者：sachi cafe（サチ カフェ）
発行：ナツメ社
定価：1,650円（税込）
仕様：B5変型判／112ページ／オールカラー
発売日：2025年11月17日
Amazon ⇒https://amzn.asia/d/dog4VLA
