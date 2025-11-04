SNSフォロワー数は90万人超！　大人気のかわいいお菓子が誰でもかんたんに作れる『作ってあげたい　かわいいお菓子』が11月17日発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『作ってあげたい かわいいお菓子』（https://amzn.asia/d/dog4VLA） を11月17日に発売します。

SNSで大反響！sachi cafeのお菓子レシピ

“誰でも作れる簡単かわいいお菓子”をコンセプトに、難しい作業工程がないお菓子のレシピをSNSで発信する、sachi cafeさん初のレシピ本です。

【掲載レシピの一部を紹介】

ムーンライトを生地に お店みたいな苺タルトロールちゃんにのせるだけ 超かんたんキャンドルケーキポッキーにチョコペンをつけるだけ クリスマスツリーマフィンプッチンプリンを生地に混ぜて プリンマフィン冷凍パイシートで くまねんねパイ牛乳とカルピスをゼラチンで固めて メロンのパンナコッタ

楽して映えるお菓子から、イベントで作りたいお菓子、プレゼントにぴったりのお菓子、ひんやりお菓子まで、45レシピを掲載しています。

【目次】

Chapter1 シェアしたくなる！ 楽して映える sachi cafeの人気お菓子

Chapter2 季節のイベントで作りたい！ かわいいお菓子

Chapter3 プレゼントしたくなる！ 小さな焼き菓子

Chapter4 デザートにぴったり！ かわいいひんやりお菓子

【著者紹介】

sachi cafe（サチ カフェ）

（金森 幸子 かなもり さちこ）

“誰でも作れる簡単かわいいお菓子”をコンセプトに、難しい作業工程がないお菓子のレシピをSNSで発信。「材料4つ いちご松ぼっくり」「材料5つ 混ぜて冷やすだけいちごチョコムースケーキ」などで人気を博している。SNSフォロワー数は90万人超え（2025年10月現在）。

【著者コメント】

お菓子作りは難しいと思い込んでいませんか？

私自身もそうでした。

基本のお菓子の作り方にとらわれて失敗だらけ……。

そんな経験から生まれた、目から鱗なかんたんレシピはSNSで大反響を呼びました。

かわいいお菓子を目の前にしたときみんなが笑顔になります。

お菓子作りの喜びをたくさんの人に味わってほしい！

お菓子作りが苦手な方にも気軽に楽しんで作ってほしい！

そんな想いを込めて、この一冊を作りました。

この一冊から、たくさんの笑顔と幸せが生まれますように……。

【書籍情報】

『作ってあげたい かわいいお菓子』

著者：sachi cafe（サチ カフェ）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：B5変型判／112ページ／オールカラー

発売日：2025年11月17日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/dog4VLA

