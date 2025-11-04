キユーピー株式会社がホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：今田 孝哉）は、キユーピー株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 高宮 満、以下「キユーピー」）へ、ゼロパーティーデータを基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）(https://coorum.jp/)」の提供を開始いたしました。

発足背景

キユーピーは、キユーピー マヨネーズ好きが集まる会員制コミュニティサイト「キユーピー マヨネーズ ファンクラブ」に「coorum（コーラム）」を導入し、コミュニティをリニューアルオープンしました。

本コミュニティは、キユーピー マヨネーズのおいしさと価値を未来に向けてお伝えしたいという想いから2014年に開設しています。

コミュニティサイト「キユーピー マヨネーズ ファンクラブ」について

「キユーピー マヨネーズ ファンクラブ」は、マヨネーズ好きな仲間と楽しくおしゃべりしたり、学んだりできるコミュニティです。キユーピー マヨネーズのことや毎日の食卓についての話題を中心にファンのみなさんと一緒に盛り上がり、楽しく活動いただけるコミュニティを目指しています。

コミュニティURL：https://mayofunclub.kewpie.co.jp/

キユーピー株式会社担当者様からのコメント

キユーピー マヨネーズ ファンクラブの「ファン」は「楽しい」の「fun」といった意味を込めています。リニューアルを通じて、キユーピー マヨネーズ ファンクラブは、キユーピー マヨネーズ好きの誰もが楽しめる場所を目指し、より良いコミュニティづくりに励んでいきます。

