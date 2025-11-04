【11/6 (木) 無料ウェビナー】Google Workspaceユーザー必見！「中小企業が学ぶべき生成AI活用」開催

株式会社SAMURAI

プログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIは、60分で生成AIの可能性を体感できる無料ウェビナー「中小企業が学ぶべき生成AI活用」を11/6（木）に開催いたします。

実演しながら解説しますので、初心者・未経験の方でも安心してご参加いただけます。

詳細を見る :https://www.sejuku.net/biz/seminar/251106_seminar/



生成AIは、もはや大企業だけが使うものではありません。

Google Workspace（Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなど）に搭載されている生成AI機能を使えば、中小企業や個人経営の現場でも生成AIを「今すぐ・小さく」導入できます。

このセミナーでは、生成AIの可能性を理解し、自社の業務や経営にどう活かせるかを実践的に学びます。特別なITスキルや大きな予算がなくても、「Googleツール」を軸に、業務効率化・情報整理・意思決定の高速化が図れます。

講座ラインナップ（予定）

参加対象者

登壇講師

- 経営者が押さえるべき生成AIの基本とビジネスインパクト- Google Workspace（Gmail、ドキュメント、スプレッドシート）で始める生成AI活用- 企業における「小さく始めて成果を出す」AI活用事例- ケーススタディ- Google Workspaceを使っている、または導入を検討中の方- 企業の経営者、経営企画部門、人事・総務部門で、業務効率化や情報活用を加速させたい方- 個人で学ぶ意欲があり、生成AIを「まずは使ってみる」から始めたい経営者の方- 大手企業のような大規模投資なしに、手持ちのツールで生成AIを導入したい中小企業・ベンチャー経営者の方- 経営視点から「生成AIを使って何を変えるべきか」を整理したい方- プログラミング未経験・初心者の方 など

柳町 悠太

SAMURAI 法人事業部 部長

SI事業を行う企業でSalesforceの導入活用支援事業の立ち上げを行った後に、株式会社ユーザベースにて業務システムの管理者としてデジタル活用を牽引。現在はプログラミングスクールを運営する株式会社SAMURAIにて業務システムの管理者を兼任しつつ、法人向け事業の責任者を務める。SIer時代から感じていた企業のIT教育に対する課題感に対して本質的な解決策を模索しながら、デジタルの力を最大限活用して事業成長を加速中。

講座概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/211_1_e0b17f6620a3ea60a6f381cbc7afd1cf.jpg?v=202511050156 ]

