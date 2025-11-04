「KiNT」シリーズ第4弾としてお問い合わせ管理にAI自動返信提案機能を搭載

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystemが開発、提供する通販（EC）管理システム『GoQSystem』は、このたびAIシリーズ「KiNT（キント）」の第4弾として、「お問い合わせ管理」機能にAIによる自動返信提案機能を追加しました。

ユーザーからの問い合わせ内容をもとにAIが返信文を自動生成し、確認・編集後はそのまま送信可能。

これにより、対応スピードの向上と品質の安定化を同時に実現します。

■「KiNT 第4弾」新機能の特長

- 問い合わせ内容をもとに、AIが自動で返信文を提案- ワンクリックで確認・編集・送信が可能- 担当者ごとの返信品質のばらつきを抑制

■導入メリット

▍対応時間を大幅削減

AIが問い合わせ内容を読み取り、返信文を即時提案。

これまで1件あたり数分かかっていた対応が、ワンクリックで完結します。

▍担当者ごとの“品質差”をなくす

経験やスキルによってばらつきが出やすい返信内容も、AIの提案により一定の品質を維持。

誰が対応しても、迅速かつ丁寧な対応が可能になります。

▍顧客満足度・リピート率の向上

迅速で一貫性のある対応は、お客様からの信頼につながります。

結果としてクレーム削減・リピート購入の増加が期待できます。

■GoQSystemの「お問い合わせ管理」とは？

楽天市場（RMS）やYahoo!ショッピング（ストアクリエイターPro）に届いたお問い合わせを、GoQSystem上で一元管理・返信できる機能です。



各モールの管理画面を行き来する必要がなく、GoQSystem内でテンプレート作成や履歴管理も行えます。



今回のAI自動返信提案機能により、さらに効率的で高品質な顧客対応が可能となります。

今後の展望

GoQSystemは今後も「KiNT」シリーズを通じて、AI技術による業務効率化を推進。

受注・出荷だけでなく、お客様対応までも“自動化で高品質”に変える仕組みづくりを進めてまいります。

詳しくはこちら :https://goqsystem.com/ai-kint/

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/