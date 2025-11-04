“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。ヘアケアブランド「フラガール」ブランド公式アンバサダーSHOW-WAとのコラボキャンペーン開催！

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）Cosmetics Marketing事業部は、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA」とのコラボキャンペーン『フラガール×SHOW-WA 美髪の輪キャンペーン』を2025年11月4日（火）から2026年2月28日（土）までの4か月連続で開催いたします。

「フラガール」は、2014年に誕生した“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。がコンセプトのヘアケアブランドです。ハワイアンボタニカル成分を配合した仕上がりの良い白髪用カラートリートメントや、髪のダメージを補修しながら手触りの良い仕上がりを体感できる「カラーキープシャンプー」「リペアローション」のシリーズラインナップで、バラエティ店舗、ＧＭＳなどの小売店を中心に展開しております。

この度、8月にブランド公式アンバサダーに就任した秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA」とのコラボキャンペーンを、2025年11月～2026年2月の4か月連続で開催いたします。店頭または公式ECサイトにて対象商品を購入し応募いただいた方の中から抽選で、毎月100名様にオリジナルデザインのSHOW-WAポストカード＆フラガール リペアローション for Hair（洗い流さないトリートメント）が当たります。

スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部では今後も、「髪をととのえるたびに、心も前を向く。」そのような思いを、SHOW-WAとともに、全国の女性たちに届けて参ります。

■『フラガール×SHOW-WA 美髪の輪キャンペーン』概要

【応募方法】

期間中、応募フォームに必要事項を記入し、購入時のレシートまたはECサイトの購入画面の画像をアップロード。

各月の応募期間等、詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://www.hula-cosme.jp/html/page40.html

【対象商品】フラガール カラートリートメント、フラガール カラーキープシャンプー、フラガール リペアローション for Hair

【賞 品】SHOW-WAオリジナルポストカード※ ＆ フラガール リペアローション for Hair

※全3種からランダムで発送、デザインは「SHOW-WA×レフィーネ アンバサダーキャンペーン」と同一です。

■「フラガール」ブランドについて

“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。「フラガール」ブランドは、ハワイアンボタニカル成分を配合した仕上がりの良い白髪用カラートリートメントとして2014年に誕生しました。主力のカラートリートメントだけでなく、髪のダメージを補修しながら手触りの良い仕上がりを体感できる「カラーキープシャンプー」「リペアローション」のシリーズラインナップで、バラエティ店舗、ＧＭＳなどの小売店を中心に展開しております。

フラガール公式オンラインストア：https://www.hula-cosme.jp/

■「フラガール」ブランドについてのお問い合わせ先

株式会社スヴェンソンコスメティックス

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-4 アロス渋谷ビル10階

TEL：03-5962-6388 FAX：03-5962-6399

■スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部とは

Cosmetics Marketing事業部は、2006年にヘアケアブランド「レフィーネ」が誕生して以来、将来の髪年齢をサポートできる安心・安全をコンセプトとした商品を展開しています。発売以来人気商品である、頭皮ケア成分を配合した業界初の白髪染め「レフィーネ ヘッドスパ トリートメントカラー」や、日本初※のチャーガエキス配合育毛シリーズ「ザ・チャーガ」を主力商品とし、艶やかでハリコシのある若々しい髪と将来の髪年齢をサポートするヘアケア製品とサービスをお届けしています。

また、スキンケアではゆらぎ肌・敏感肌向けの基礎化粧品 W抗炎症効果の美容液原液「YURAHADA」や、目育をコンセプトとしたアイメイク「MEIQUE」シリーズを展開しています。

※育毛剤への配合として

■企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号

創 業：1984年2月3日

代 表 者 ：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス。

女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス ・ ヘアケア商品の販売。