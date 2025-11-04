“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。ヘアケアブランド「フラガール」ブランド公式アンバサダーSHOW-WAとのコラボキャンペーン開催！
ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）Cosmetics Marketing事業部は、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA」とのコラボキャンペーン『フラガール×SHOW-WA 美髪の輪キャンペーン』を2025年11月4日（火）から2026年2月28日（土）までの4か月連続で開催いたします。
「フラガール」は、2014年に誕生した“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。がコンセプトのヘアケアブランドです。ハワイアンボタニカル成分を配合した仕上がりの良い白髪用カラートリートメントや、髪のダメージを補修しながら手触りの良い仕上がりを体感できる「カラーキープシャンプー」「リペアローション」のシリーズラインナップで、バラエティ店舗、ＧＭＳなどの小売店を中心に展開しております。
この度、8月にブランド公式アンバサダーに就任した秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA」とのコラボキャンペーンを、2025年11月～2026年2月の4か月連続で開催いたします。店頭または公式ECサイトにて対象商品を購入し応募いただいた方の中から抽選で、毎月100名様にオリジナルデザインのSHOW-WAポストカード＆フラガール リペアローション for Hair（洗い流さないトリートメント）が当たります。
スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部では今後も、「髪をととのえるたびに、心も前を向く。」そのような思いを、SHOW-WAとともに、全国の女性たちに届けて参ります。
■『フラガール×SHOW-WA 美髪の輪キャンペーン』概要
【応募方法】
期間中、応募フォームに必要事項を記入し、購入時のレシートまたはECサイトの購入画面の画像をアップロード。
各月の応募期間等、詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。
キャンペーン特設ページ：https://www.hula-cosme.jp/html/page40.html
【対象商品】フラガール カラートリートメント、フラガール カラーキープシャンプー、フラガール リペアローション for Hair
【賞 品】SHOW-WAオリジナルポストカード※ ＆ フラガール リペアローション for Hair
※全3種からランダムで発送、デザインは「SHOW-WA×レフィーネ アンバサダーキャンペーン」と同一です。
■「フラガール」ブランドについて
“サロンクオリティ”を自宅で楽しむ。「フラガール」ブランドは、ハワイアンボタニカル成分を配合した仕上がりの良い白髪用カラートリートメントとして2014年に誕生しました。主力のカラートリートメントだけでなく、髪のダメージを補修しながら手触りの良い仕上がりを体感できる「カラーキープシャンプー」「リペアローション」のシリーズラインナップで、バラエティ店舗、ＧＭＳなどの小売店を中心に展開しております。
フラガール公式オンラインストア：https://www.hula-cosme.jp/
■「フラガール」ブランドについてのお問い合わせ先
株式会社スヴェンソンコスメティックス
住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-4 アロス渋谷ビル10階
TEL：03-5962-6388 FAX：03-5962-6399
■スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部とは
Cosmetics Marketing事業部は、2006年にヘアケアブランド「レフィーネ」が誕生して以来、将来の髪年齢をサポートできる安心・安全をコンセプトとした商品を展開しています。発売以来人気商品である、頭皮ケア成分を配合した業界初の白髪染め「レフィーネ ヘッドスパ トリートメントカラー」や、日本初※のチャーガエキス配合育毛シリーズ「ザ・チャーガ」を主力商品とし、艶やかでハリコシのある若々しい髪と将来の髪年齢をサポートするヘアケア製品とサービスをお届けしています。
また、スキンケアではゆらぎ肌・敏感肌向けの基礎化粧品 W抗炎症効果の美容液原液「YURAHADA」や、目育をコンセプトとしたアイメイク「MEIQUE」シリーズを展開しています。
※育毛剤への配合として
■企業概要
社 名：株式会社スヴェンソン
住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号
創 業：1984年2月3日
代 表 者 ：代表取締役社長CEO 児玉義則
事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス。
女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス ・ ヘアケア商品の販売。