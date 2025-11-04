【伍福軒】11月1日よりお誕生日クーポン配信スタート！
三田製麺所を運営する株式会社エムピーキッチンホールディングス傘下のエムピーキッチンのラーメンとヤキメシのお店「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2025年11月1日（土）より公式アプリ会員様を対象に「お誕生日クーポン」の配信をスタートいたします。
お誕生日クーポンは、アプリ会員登録時にご入力いただいた“好きなトッピング”をお誕生日月にお届けする特別なプレゼントです。
お好きなトッピングで、誕生日の月をさらに楽しくお過ごしください。
■お誕生日クーポン概要
配信開始日：2025年11月1日（土）より
対象：伍福軒公式アプリ会員様
内容：登録した「好きなトッピング」をお誕生日月にプレゼント
配信タイミング：お誕生日月の1日にクーポンをお届けします
※誕生月に新規ご登録された方には、ご登録のタイミングに応じて1日以外でも配信されます。
※トッピングの内容は予告なしで変更となる場合がございます。
※トッピングの内容は予告なしで変更となる場合がございます。
※トッピングの内容は予告なしで変更となる場合がございます。
まだ“好きなトッピング”を登録されていない方は、以下の手順でご登録ください。
■好きなトッピング登録・変更方法
１.伍福軒アプリを開く
２.右上の「三」メニューをタップ
３.「アカウントの会員情報（変更・退会など）」を選択
４.「会員情報を変更」をタップ
５.「好きなトッピング」を選択
６.「入力内容確認」をタップ
７.「送信」ボタンで完了です
■公式アプリ概要
当店の最新情報やお得な特典が詰まった公式アプリです。
会員登録をしていただくことで、以下の特典をご利用いただけます。
インストール特典
アプリインストールで 「味玉」1個を無料サービス。
毎月5日限定【伍福の日】イベント
アプリ会員様は 「特製トッピング（チャーシュー・味玉・海苔）」が無料！
スタンプ特典
福スタンプを10個貯めると、「背脂黒醤油ラーメン1杯無料」
その他様々なアプリキャンペーンやクーポンの配信を予定しています♪
※上記特典はすべてアプリ会員様限定となります。
■アプリダウンロード方法
App StoreもしくはGoogle Playで「gofukuken」と検索してください。
下記QRコードを読み取ることでアプリダウンロードページにリンクいたします。
伍福軒公式アプリ
※ページ上部にございます【公式アプリのインストールはこちらから】をクリックしていただいても、アプリインストール画面にリンクいたします。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
毎月5日開催 ”「伍福の日」”
毎月5日は”伍福の日”として、伍福軒公式アプリ限定でお得なクーポンを配信中。
クーポン画像のご提示で「特製トッピング（チャーシュー・味玉・海苔）」が無料！
日頃より当店をご利用いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込め、アプリ会員様限定で、
特製トッピング（チャーシュー・味玉・海苔）を無料 でご提供いたします。
たっぷりのチャーシュー、こだわりの味玉、香り豊かな海苔を、お好きなラーメンに添えてさらに贅沢な一杯をお楽しみください。
この機会にぜひ、5の付く日に“特別な一杯”をご堪能ください。
■東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒とは
東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒は“ラーメンとヤキメシの店”です。
『毎日食べたくなる、至福の一杯。』をコンセプトに、日常の一杯を“ご馳走”へと昇華させる味わいを追求しています。
湯気立ちのぼる麺釜の熱気、鍋がリズムよく振られる音、立ちのぼる黒醤油の香ばしさ──
店内に一歩足を踏み入れると、音・香り・温もりが一体となって、五感にじんわりと響きわたります。
熱々の器に触れた瞬間の期待感と、ひと口すするたびに広がる醤油の深み。
そのすべてが、記憶に残る「一杯」として皆様へお届けいたします。
■株式会社エムピーキッチンホールディングス
■会社概要
設立 ： 1994年7月
本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ
従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2025年10月時点
代表 ： 代表取締役 村上 竹彦
事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営
URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel ： 03‐3770-0077
【公式サイト・SNS】
伍福軒公式サイト： https://gofukuken.com
X（旧Twitter） ： https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg(https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg)
Instagram：https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr)