Job 総研『2025 年 上司に関する意識調査』を実施　7 割が”上司＝男性”を想起 女性総理誕生も残る性別イメージ

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、385人の社会人男女を対象に「2025年 上司に関する意識調査」を実施しました。本調査は、”上司”と聞いて思い浮かぶ性別と上司の性別を意識することがあるか、そして上司の性別によって組織は変わるかについて男女別に調査したものです。

【女性総理大臣の誕生】

2025年10月、日本初の女性総理大臣が誕生しました。昨今では、次世代の女性リーダーの輩出や女性活躍推進を目指し、政府や企業でもさまざまな施策を進めています。一方職場では、男性上司には「決断力」、女性上司には「気配り」など、性別による無意識の期待や思い込みが存在する傾向があり、2024年のJob総研調査(※)では、9割以上が「管理職は男性のイメージ」と回答しています。部下の性別によっても感じ方は異なると考えられますが、実際、リーダーや上司の性別によって組織は変わるのでしょうか。

Job総研では385人の社会人男女を対象に、”上司”と聞いて思い浮かぶ性別と上司の性別を意識することがあるか、そして上司の性別によって組織は変わるかについて男女別に調査した「2025年 上司に関する意識調査」を実施しました。

【調査概要】

調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者

調査条件 ：全国／男女／20~50代

調査期間 ：2025年10月22日～10月27日

有効回答数：385人

調査方法 ：インターネット調査

【TOPICS】

・全体の69.6%が、”上司”と聞いて最初に思い浮かぶ性別は「男性」

・全体の41.8%が、普段上司の性別を意識することが「ある」

・全体の71.9%が、上司の性別によって組織は「変わると思う」と回答

・上司の性別によって変わると思う項目は「コミュニケーションの丁寧さ」「感情の出し方」が上位

【”上司”の性別イメージ】

回答者全体の385人に、”上司”と聞いて最初に思い浮かぶ性別を聞くと、「男性を想起する派」が69.6%で過半数を占め、次いで「性別を気にしなかった」が25.2%、「女性を想起する派」が5.2%となりました。「男性を想起する派」の男女別では、男性が76.3%、女性が55.5%となり、「性別を意識しなかった派」は、女性が38.1%で多数となりました。

【上司の性別を意識するか】

回答者全体の385人に、普段上司の性別を意識することがあるかを聞くと、「意識する派」が41.8%となり、内訳は「よく意識する」が5.2%、「意識する」が10.1%、「どちらかといえば意識する」が26.5%となりました。「上司の性別を意識する派」の男女別では、女性が43.7%、男性が41.5%となりました。

【上司の性別によって組織は変わるか】

回答者全体の385人に、上司の性別によって組織は変わるかを聞くと、「変わると思う派」が71.9%と過半数を占め、内訳は「とても変わると思う」が12.7%、「変わると思う」が27.5%、「どちらかといえば変わると思う」が31.7%となりました。「変わると思う派」の男女別では、女性が74.5%、男性が71.4%となりました。

【上司の性別によって変わる組織内の項目】

上司の性別によって組織が変わると回答した277人にその項目を聞くと、「コミュニケーションの丁寧さ」が37.2%で最多となり、次いで「感情の出し方」が32.9%、「発言のしやすさ」が32.5%となりました。男性側の意見では、「コミュニケーションの丁寧さ」が23.3%で最多となり、次いで「職場の心理的安全性」が19.3%、「発言のしやすさ」が18.1%となりました。女性側の意見では、「感情の出し方」「発言のしやすさ」が37.3%で最多となり、次いで「コミュニケーションの丁寧さ」が35.3%、「仕事のやり方・方針」が30.9%となりました。

【回答者自由記述コメント】

男女それぞれの立場によって見る上司への印象はさまざまでした。

■男性の意見

・男性はフィードバックや指示が具体的。鈍い人も多いが、仕事をすすめる能力が高いと思う

・上司が銀行出身の年配男性で、かなりステレオタイプな考えをお持ちのため苦労している

・女性の場合は抽象的だが期待をはっきりと伝える、というスタンスの違いを感じた

・女性は過剰なマネジメントである意味お節介で、感情的な人が多かった



■女性の意見

・女性の上司はなんとなく怖いと思ってしまう。自分は女性だが、男性の上司の方が仕事がしやすい

・女性上司は個人差もあると思うが感情的な人が多かった。ヒステリックに言われると士気も下がる

・男性上司だと体調不良やプライベートを伝えづらく、無理をして職場に長居している

・男同士のコミュニティには混ぜて貰えないのが基本のため、話題のキャッチアップが遅れる

【調査まとめ】

Job総研が実施した「2025年 上司に関する意識調査」では、約7割が”上司”と聞いてイメージするのは男性と回答する結果となりました。男女別に見ると、男性は男性上司をイメージする傾向が強いのに対し、女性は「性別を気にしなかった」との回答が男性を上回り、上司像に男女差があることがうかがえます。また、社会全体で多様性を受け入れる動きがある一方で、性別による意識差が残る結果となりました。

では、上司の性別によって組織は変化するのか。その問いについては、7割が「変わると思う」と回答しました。特に、コミュニケーションの丁寧さや感情表現、発言のしやすさなどの変化を感じる人が多く、上司の性別は組織の雰囲気やはたらきやすさに関係していることもうかがえます。ただ、これらは上司側の性別だけではなく、回答者がこれまで歩んできたキャリアの背景や価値観、それぞれが抱えるバイアスなども影響していると考えられます。

本調査では、上司の性別に対するイメージや印象は残るものの、性別にとらわれずリーダー像を捉える層も一定数存在することがわかりました。特に、女性総理大臣の誕生といった社会的変化は、はたらく人々の意識や期待にも影響を与え、心理的安全性やコミュニケーションの在り方に対する注目を高めていると考えられる結果となりました。

「明日の常識を、ココから。」をコンセプトとする『Job総研』では、世の中で当たり前とされている事を疑い、はたらき方に関連する様々な調査を実施してまいります。そしてリアルで透明度の高い情報を発信することで、個が活躍する社会の実現に向けて貢献してまいります。

パーソルキャリア株式会社 Job総研 PR担当

高木 理子（たかぎ りこ）

2020年からのインターンを経て2022年に新卒入社。コンテンツマーケティンググループ所属後、2023年に広報へ異動し"はたらく社会人"を中心に様々な観点から意識や行動などについて調査研究を実施するJob総研にて調査研究を担当。Job総研を通して「社会とつながる」を個人のビジョンに掲げ、市場の現状と未来を分析し、社会へ発信することではたらく社会人や就活生の選択機会に貢献する事を目的として活動している。

