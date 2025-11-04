Smart News「サンロッカーズ渋谷チャンネル」開設！

株式会社サンロッカーズ

本チャンネルでは、クラブ公式サイトで配信しているニュースはもちろん、SmartNewsが提携する各種メディアで掲載されたサンロッカーズ渋谷関連の情報を、無料で手軽にチェックいただけます。

また、今後はSmartNews内でキャンペーンも実施予定です。

【チャンネル登録方法】

これから『SmartNews』アプリを利用する方

1. スマートフォン・タブレット端末で下記リンクから「SmartNews」アプリをダウンロード

ダウンロードはこちら :https://www.smartnews.com/ja?random_uuid=8057b0e7-bcbf-4439-a471-97a5339b7e65

2. アプリ起動後、「サンロッカーズ渋谷」と検索しチャンネルを追加！



すでに『SmartNews』アプリをご利用中の方

1. アプリを起動し、タブを一番右へスワイプ

2. 「もっと」タブをタップし、「チャンネルを検索」バーに「サンロッカーズ渋谷」と入力

3. 右上に表示される「追加」ボタンをタップ。「サンロッカーズ」タブが表示されれば登録完了です！

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ