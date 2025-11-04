電話解析AI「MiiTel Phone」、Hubspot連携を拡充

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）の提供する電話解析AI「MiiTel Phone」が、Hubspotとの連携機能を拡充しました。今回の拡充により、Hubspot内で着信ポップアップを実現し、受電対応の質向上に貢献します。

電話解析AI「MiiTel Phone」は、Salesforce、kintoneをはじめ、さまざまなCRM/SFA/MA、メッセージングツールなどと連携しています。この連携により、各ツール内で音声解析AI「MiiTel」の音声解析結果を活用することができます。

Hubspotとの連携ではこれまで、Hubspot のコンタクト画面から架電するクリック to コール機能、自動で架電内容の記録を残すアクティビティー作成機能を有していました。このたびの連携強化では、Hubspotとの連携機能を拡充し、Hubspot内で着信ポップアップを活用できるようになりました。着信時にHubSpot内の顧客データを電話番号で自動検索することにより、お客様を特定できた状態で受電対応を始めることができます。本機能により、お客様対応の質の向上に貢献します。

音声解析AI「MiiTel」はコネクタやWebhookの提供によりさまざまな連携機能を有するとともに、連携するシステムの開発者向けポータル「MiiTel Developers」の提供も行っています。今後も連携機能をさらに拡充させ、音声解析AI「MiiTel」で蓄積した音声ビッグデータを企業の資産として活用できるよう後押しします。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

