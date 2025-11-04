外国人留学生を支援：日本語教育とキャリア形成を強化する新プログラム始動

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、株式会社One Terrace（本社：東京都港区、代表取締役 石中達也、以下「ワンテラス」）と協業し、外国人留学生を受け入れる大学や専門学校向けに『日本語教育・キャリア支援プログラム（以下「本プログラム」）』の提供を開始しました。

近年、政府の「留学生40万人計画」により外国人留学生の数は増加しています。しかし、教育機関における日本語教育や就職活動を支援する人材の不足、個々の留学生への対応の難しさなど、受け入れ体制や専門教育には依然として課題が残されています。その結果、多くの留学生が日本での就職を希望しているものの、独特な就職文化や仕組みに十分対応できず、困難に直面するケースが少なくありません。

本プログラムは、日本での就職を目指す外国人留学生を対象に、基礎的な日本語習得からキャリア形成に必要なスキルの支援まで、包括的なサポートを提供します。質の高い日本語教育と就職支援を通じて、留学生が日本での学びを充実させ、卒業後に幅広いキャリア選択肢を持てる環境を構築します。また、留学生の活躍を通じて、国内の労働力不足の解消や国際的な連携の強化への貢献も目指しています。

当社は今後、ワンテラスとの連携を一層強化し、留学生が日本で新たな未来を切り拓けるよう、支援体制の充実に努めてまいります。

【プログラム概要】

■日本語教育プログラム

外国人留学生の日本語能力を向上させるための授業や就職活動に特化した日本語講座。

・基礎日本語力（会話力／聴解力／読解力）の底上げ

・日本語能力試験（JLPT）対策講座

・就活日本語・ビジネス日本語講座

■キャリア支援プログラム

日本の就職文化を学ぶ基礎講座や応募書類作成から模擬面接までの実践的な就職支援。

・1年生向け「日本企業文化基礎講座」（90分×1回）

・2～3年生向け「就職活動対策講座」（90分×1回）

・身だしなみ、ビジネスマナー、インターンシップ活動支援など

【本プログラムにおけるワンテラスの役割】

本プログラムには、外国人留学生の日本語教育および就職活動を支援する目的で、ワンテラスが全面協力しています。

ワンテラスは、外国人材に特化した日本語教育や就職支援に豊富な実績を有しています。設立以来、広範囲にわたり国内外での教育事業を展開し、専門的な研修を受けた約50名のプロフェッショナル講師陣が在籍しています。

【会社概要】

株式会社One Terrace（ワンテラス）

[本社所在地] 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 3階

[設立年月]2017年4月

[代表者] 代表取締役 石中達也

[事業内容] 外国人材紹介事業、教育関連事業、システム開発

[URL] https://oneterrace.jp/

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[創業/設立年月]1982年10月/ 2009 年10 月

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（外国人進路支援事業部）

担当：長谷川

Tel：03-5413-7558（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/