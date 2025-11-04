「eSIM square」が「ポイントインカム」と提携

写真拡大 (全2枚)

株式会社テレコムスクエア

　モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下「当社」）は、株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下「セレス」）が運営するポイントサイト「ポイントインカム」において、当社が提供する「eSIM square」で利用可能なデータ通信容量（ギガ）に変換できるURLとのポイント交換を開始したことをお知らせします。これにより、ポイントインカムで貯めたポイントを、スマホのギガとして利用できるようになります。





　当社が提供する「eSIM square」は、初めてeSIMを使う人や、まだ2～3回しか使ったことがなく慣れていない方など、誰でも2ステップで簡単にeSIMが使えることを目指して立ち上げたeSIM販売サービスです。メールやチャットでのサポートも充実しており、初心者にも安心してご利用いただけます。


　今回の連携により、ポイントインカム会員はポイントサイト「ポイントインカム」内で獲得したポイントを、「eSIM square」が提供するデータ通信容量（ギガ）に変換できるURLへ交換することが可能となります。昨今、スマートフォンでの動画視聴やSNSの利用時間が加速的に増加し、データ通信の需要が高まる中、ギガ不足解消の新たな選択肢として、今回の提携によりギガへの交換が可能となりました。これにより、「eSIM square」へのギガ交換は「モッピー」および「ポイントインカム」の2サイトより可能となります。



　今後も当社は新たな取り組みや進化を通じて、すべてのお客さまにとって便利で使いやすい通信環境と新たな価値の提供を目指してまいります。



ポイント交換概要

・交換開始日 ：2025年11月4日


・交換内容 　：「eSIM square」国内専用プラン


・交換パターン ：2種（内訳はポイント交換パターン詳細を参照）


・交換日数 ：リアルタイム


・交換手数料 ：無料


※「eSIM square」のギガから「ポイントインカム」のポイントへの交換はできません。



■ポイント交換パターン詳細


・ポイントインカムポイント8,880P＝3GB（4日間）


・ポイントインカムポイント15,000P＝10GB（8日間）



■ポイント交換方法


　ポイントインカム内のポイント交換ページで、「eSIM square」のギガに変換できるURLに交換できます。交換完了後は、マイページのポイント交換履歴から専用URLを確認いただけます。URLから「eSIM square」専用ページにアクセスしていただき、画面の案内に従って端末の設定を行うことでeSIMがご利用いただけます。


ポイント交換URL：https://pointi.jp/exchange/pts_exchange_top.php



■ポイントインカムから「eSIM square」へ交換する際の特徴


　ポイントインカムから「eSIM square」への交換時は、大手通信キャリアの国内回線のみを使用いたします。eSIM対応のスマートフォンであれば、どのキャリア・格安スマホ・OSを契約していてもご利用いただけることが特徴です。eSIMとの交換後、手続きはオンラインで全て完結いたしますので、すぐにご利用いただけます。


※「eSIM square」は通常、海外対応プランも提供していますが、今回のポイント交換対象は国内専用プランとなります。



ポイントインカムについて

　セレスが運営する「ポイントインカム」は、運営実績19年、累計 500 万人以上の方にご利用いただいているポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、サイト内で獲得したポイントは10ポイント=1円相当で、PayPayなどの各種決済サービス、Amazonギフト券などの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、ANAマイルなどの各種マイル、銀行振込を通した現金など約50種類のサービスに交換が可能です。



サービスURL：https://pointi.jp/



企業概要

■セレス　企業概要


社名　：　株式会社セレス


代表者：　代表取締役社長　都木 聡


本社　：　東京都渋谷区桜丘町1番1号　渋谷サクラステージ　SHIBUYAタワー　21階


ＵＲＬ： https://ceres-inc.jp/



■テレコムスクエア　企業概要
■テレコムスクエア　企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。

社名　　：　株式会社テレコムスクエア
代表者　：　代表取締役　吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)
本社　　：　〒102-0075　東京都千代田区三番町8番地1　三番町東急ビル7階
創業　　：　1992年（平成4年）
従業員　：　123人（2025年1月1日現在）
事業内容：　モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)
コーポレートサイト　：　https://www.telecomsquare.net/