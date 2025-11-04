営業支援のブレーンバディ、「株式会社SaleSeed」に社名変更し、ブランド体系を刷新。営業を支えるデータベースプロダクトを公開。

株式会社SaleSeed

営業支援を中心に事業を展開する株式会社ブレーンバディ（代表：大矢剛大、本社：東京都港区）は、2025年11月4日、会社名を「株式会社SaleSeed (セールシード) 」へ変更し、新たなVI（ビジュアル・アイデンティティ）およびコーポレートサイト等のフルリニューアルを行いました。 あわせて営業活動を支える営業データベース「SaleSeed DB (セールシードディービー) 」の提供を開始いたします。これまで培ってきた営業支援のノウハウを基盤に、データとテクノロジーを活用した営業支援へと事業領域を拡大してまいります。

SaleSeed DBについてはこちら :https://saleseed.jp/saleseed-db

■株式会社SaleSeedについて

営業支援事業を中心に、累計150社におよぶ企業様の成長を支援してまいりました。

2021年4月：株式会社ブレーンバディ設立

2021年10月：営業支援事業を本格的に開始

2022年4月：事業拡大／恵比寿にオフィス移転

2023年6月：シリーズA資金調達

2024年1月：事業拡大／三田にオフィス移転

2025年4月：事業拡大／芝浦にオフィス移転

2025年6月：シリーズB 累計8億円の資金調達

2025年11月：社名変更「株式会社SaleSeed」、SaleSeed DB提供開始

■リブランディングの背景

これまでの営業支援事業を通して、企業の労働人材不足や若年層の都市流出による地域経済の衰退といった社会課題がさらに浮き彫りになりました。それらの社会課題の解決スピードをさらに高めるべく、AIエージェントの提供を含め複数の事業を展開してまいります。

今後の事業拡大、提供サービスの増加・多角化に対応すべく、社名を「ブレーンバディ」から「SaleSeed」へ変更いたします。株式会社SaleSeedは「夢ある人の実行力になる。」をミッションに、これまでの営業支援サービスに加え、あらたに営業データベースの提供をおこないます。人手不足に悩む企業に対しては、人材・ナレッジ・データの提供を通じて事業成長を支援し、一方で人材に対しては、挑戦の機会となる雇用を創出することで、日本全体の生産力向上に貢献することを目指しています。

■SaleSeedの由来とコーポレートロゴについて

「SaleSeed」は、「可能性の種を、開花させる」という想いが込められています。

当社のお客様は、未来へと成長する“可能性の種”そのものであり、私たちの役割は、その種を発芽させ、大きく育てていくことにあります。

コーポレートロゴは、その想いを視覚的に表現しており、種が芽吹き、伸びていく様をモチーフにしています。ロゴデザインは、グラフィックデザイナーの木住野 彰悟氏にご協力いただきました。

■新ビジョン・ミッション・バリューについて

リブランディングに伴い、ミッションとバリューを刷新いたしました。

Vision

才能と努力が報われる世の中をつくる。

Mission

夢ある人の実行力になる。

Value

・自分のストーリーにしよう

・やってこやと送り出そう

・仲間と一緒に勝とう

・オープンでいこう

・熟考より実行しよう

■新プロダクト「SaleSeed DB」について

11月4日より、営業データベース「SaleSeed DB」の販売を開始いたします。 「SaleSeed DB」は、商材の意思決定に関わる担当者と直接つながることができる営業データベースです。 営業活動を商談数の向上や受注に結びつけるうえで、最も重要な要素のひとつが「アプローチリスト」です。直近の採用ニーズ（求人の有無や求人予算）、プレスリリースなどの企業動向をもとにリストの絞り込みが可能になります。 当社が4年間にわたる営業支援事業で培った知見を活かし、営業現場の痒いところに手が届く、成果を出せるデータベースを開発いたしました。

SaleSeed DBについてはこちら :https://saleseed.jp/saleseed-db

新プロダクト、「SaleSeed DB」の３つの提供価値

１：常に最新の情報がわかる、採用情報・プレスリリースデータ

直近の採用ニーズやプレスリリースの情報を日次更新し、企業の動きを反映します。買い切り型のリストは徐々に情報が古くなっていきますが、「SaleSeed DB」なら、「今まさに採用に動いている＝組織拡大・投資意欲が高い」企業を見極め、アプローチのタイミングを逃さず、商談化しやすい企業を抽出できます。

２：採用予算感で優先すべき企業が見える、求人出稿プラン・金額データ

求人媒体出稿プランからの推定で、採用予算の大枠を把握することが可能です。提案内容と予算のミスマッチが起きにくくなり、効率的にアプローチの優先順位をつけられます。

３：部署名・直通番号データで、担当者に直接繋がる

代表番号だけでなく、180万件以上の部署名・直通番号情報を保持しています。代表番号に架電をしても担当者に繋がりづらくなるところ、効率的なアプローチができるようになり、商談獲得率の向上に寄与します。

■代表取締役社長・大矢 剛大のコメント

世の中には、夢があっても挑めない人がいます。環境に阻まれ、実力よりも状況で未来が決まってしまうからです。一方で、夢を持ちながらも前に進めない企業もあります。人手不足や採用難が、その成長を止めてしまうからです。私たちは、その人材と企業のど真ん中に立って、両者が本来の力を出し、その先で日本の生産力を上げていけるよう、邁進していきます。「夢ある人の実行力になる。」それが、私たちSaleSeedの使命です。人とテクノロジーの力で、夢を「見る」と「叶える」の間にあるいくつもの壁を、ともに壊していきます。

■木住野 彰悟氏プロフィールとコメント

木住野 彰悟

アートディレクター・グラフィックデザイナー

[プロフィール]

2007年グラフィックデザイン事務所6D設立。企業や商品のビジュアルアイデンティティを中心に、ロゴやパッケージデザイン、空間のサインデザインなどを手掛ける。最近の主な仕事に、EXPO2025「大阪ヘルスケアパビリオン」や「旭川市デザインシステム」のアートディレクション、「不二家洋菓子店」リブランディング、「コクヨ」リブランディング監修 など。2025年に初の著書『「らしさ」の設計』を刊行。D&AD、カンヌ、JAGDAなど、国内外のデザイン賞を多数受賞。

[コメント]

「SaleSeed」という名前から、"種"というモチーフを中心に据えました。

成長のはじまりを象徴する種が、力強くSの形へと伸びていく姿をロゴにしています。

営業支援という領域で前進を生み出すエネルギーを、上昇する動きと張りのあるフォルムで表現しました。

小さな種が芽吹き、勢いをもって広がっていくように、企業が成長していく姿を重ね合わせています。

■各WEBサイトの変更について[表: https://prtimes.jp/data/corp/87436/table/56_1_af0ae03cd858901af400b9e437a3d913.jpg?v=202511050255 ]■会社概要

夢ある人の実行力になる。

未来を思い描くことさえ難しいこの時代。

それでも夢を諦めない企業や人のためのあらゆる実行力になりたい。

たとえば、 価値あるものをもっと世の中に広めるための営業支援や、

苦心の末に生まれた製品やサービスに見合う取引先が見つかるデータベース開発で。

夢を「見る」と「叶える」の間にあるいくつもの壁を壊していく。

ともに、どこまでも。

社名：株式会社SaleSeed

所在地：東京都港区芝浦3-17-12 吾妻ビル4階

設立： 2021年4月

代表取締役： 大矢 剛大

事業内容： 営業支援事業/他

会社HP：https://about.saleseed.jp