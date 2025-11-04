【塾エイド】そのスペースを塾の伸びしろにする。『自習館』加盟校募集のお知らせ

株式会社インサイト・ジャパン

「塾の成功と生徒の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド（運営法人：株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長：鴨志田順）は、この度、『自習館』の加盟校募集を開始いたしましたことをお知らせいたします。

『自習館』の概要

「自習館」は塾の自習室を起点に、１.既存生の満足度アップ、２.一般向け有料開放による副収入の獲得、の2点を目的としたスキームです。自習室の環境整備や開放時間の拡大、それに伴うセキュリティの強化を実施し、いつでも自習できる集中空間を実現します。

昨今、少子化や多様な学び方の広がりにより、授業のみでは生徒一人ひとりのニーズに応えきれない時代となっています。「自習館」は、そうした変化に対応し、塾経営に新たな価値をプラスする “塾の伸びしろ”としてご活用いただけるかと思います。

これまで自社教室を中心に展開してまいりましたが、この度導入希望の塾・事業者向けに加盟校募集を開始いたしました。既存の教室スペースや空き時間を活用しながら、学習効果と収益性の両立を目指す新しいモデルとして、展開してまいります。

『自習館』の開校実績について

詳細を見る :https://jishukan-educe.com/自習館鎌取の館内自習館我孫子の館内

これまでに8拠点をオープンし、累計利用者数200名を突破いたしました。

自習館鎌取 ：千葉市緑区おゆみ野3-10-3 ITオフィスHANA201

JR外房線鎌取駅から徒歩5分

自習館我孫子：千葉県我孫子市本町2－3－17 井坂ビル1階1号室

JR常磐線我孫子駅から徒歩1分

自習館新松戸：千葉県松戸市新松戸3-13 日暮ビル302号室

JR新松戸駅から徒歩10分

自習館鎌ヶ谷：千葉県鎌ケ谷市東道野辺３丁目３－９ ２階

東武線鎌ヶ谷駅から徒歩15分

自習館前原 ：千葉県船橋市前原東２丁目２３－２ オフィスクリュー1番館 202

新京成線前原駅から徒歩5分

自習館土浦 ：茨城県土浦市桜町１丁目８－１４ 関鉄土浦ビルII 2F

JR常磐線「土浦駅」より徒歩4分

自習館ひたち野うしく：茨城県牛久市ひたち野西３丁目38－４ City21, 1F

JR常磐線「ひたち野うしく駅」より徒歩1分

自習館蘇我 ：千葉県千葉市中央区南町2丁目9-10 第２京葉ビル３階D号室

JR内房線「蘇我駅」より徒歩30秒

実績紹介

１. 茨城県A社

自社運営の2教室で『自習館』を導入。

開校2ヶ月で計32名入会し、売り上げベースで30万円超えとなる。

2ヵ月目で単月黒字、5カ月目には累計黒字見込み。

自習館問合せ者から塾への転換も数名。

既存生の自習室利用時間も増加し、満足度アップにも貢献。

２. (株)インサイト・ジャパン（自社実績）

既存教室が手狭になってきたため新規テナントを契約し、

独立型の自習室を開設し、『自習館』として一般向けにも展開。

開校初月で家賃分の売り上げを達成し、開校から10か月で利用者数37名に到達、単体の粗利で20万円となる。

既存生徒は高校生のみ利用可能とし、高校継続の後押しにも活用している。

加盟校の声

すでに加盟・運営いただいている方からは、以下のようなお声をいただいております。

正直、最初は『本当に集客できるのか』と半信半疑でした。これまでずっと塾として集客してきたので、“自習室”という切り口でどれほど人が来るのか、期待よりも不安の方が大きかったと思います。

ですが、実際に始めてみると、想像以上に反響があり、問い合わせもコンスタントに入ってきています。しかも運営面は非常にシンプルで、私たちが対応するのは問合せと入会面談のみ。請求業務はお任せでき、チャットサポートや月1回の面談で気軽に相談できるので、運営の負担感はほとんどありません。

自習館は、塾と違って入会後のフォロー業務が少ないのも大きな魅力です。既存の教室とスタッフで対応できたので、初期コストも抑えられました。

さらに、既存生からは『自習室を使える時間が長くなって嬉しい』という声が多く、満足度アップにもつながっています。結果として、周辺の塾との差別化にもなり、思っていた以上の成果を感じています。

お問い合わせはこちらから

本件に関してのご相談、お問い合わせは以下連絡先までお寄せください。

また、「自分の塾でも実施可能なのか知りたい」「実施までの具体的な流れや、費用の詳細を知りたい」「集客が見込めるのか、聞いてみたい」といったご相談につきましては、ぜひ一度無料相談にお越しください。

お問い合わせ先：info@jukuaid.com

無料相談はこちらから：https://timerex.net/s/t.suzuki.will_a8fe/715acb5e

塾エイド公式HP

https://jukuaid.com/

塾エイドLINE公式

https://page.line.me/887hcxuv?openQrModal=true

【株式会社インサイト・ジャパンについて】

所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2-3-23 田中ビル2階

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年 7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破