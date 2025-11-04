年賀状印刷が最大10％OFF！ネット印刷のグラフィックが無料の年賀状デザインテンプレートも利用可能な「早割キャンペーン」を開始。

株式会社グラフィック年賀状印刷が最大10％OFF！無料の年賀状デザインテンプレートも利用可能な「早割キャンペーン」を開始。

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）はネット印刷通販事業にて、年賀状印刷を10%OFFで注文できる「早割キャンペーン」を開始いたしました。また、デザインテンプレートには新たに「箔押し年賀状」を追加し、300点以上の年賀状デザインテンプレートを無料でご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.graphic.jp/new_years_card

■年賀状が最大10％OFFのキャンペーン実施中

2025年11月1日より、年賀状の印刷料金が最大10%OFFでご利用いただける「早割キャンペーン」を実施中です。当社サイトの年賀状デザインテンプレートでの印刷はもちろん、お客様が作成されたデータでの印刷も割引価格でご利用いただけます。

高性能レーザープリンタによる高品質な仕上がりが特長で、最少4枚からの少部数印刷に対応。はがき代込みの料金でご注文いただけます。

また、複数の宛先をエクセルデータから一括で取り込んで印刷できる、便利な宛名印字オプションもご利用いただけます。

●早割キャンペーン概要

対象期間：2025年11月1日～2025年11月30日受付分まで

割引内容：お年玉付き年賀はがきの印刷料金を最大10%OFF

参考価格：100枚 10,615円（片面カラー、年賀はがき代込）

※オンデマンドのみキャンペーン対象、キャンペーン価格は2025年11月現在

▼特設ページ：2026年 午年 年賀状印刷

https://www.graphic.jp/new_years_card

■午年の干支を中心に、300点以上の無料デザインテンプレートをご用意

ブラウザ上でテンプレートの文字や写真を入れ替えるだけで簡単に印刷用データを作成できる当社サービス「スマプリ(R)デザイン」にて、午年の干支を中心に300点以上の年賀状デザインテンプレートを無料でご利用いただけます。

当社主催のコンテストで選ばれたデザイン性の高いテンプレートをはじめ、定番の写真入り年賀状や、ビジネス向けのフォーマルなデザインまで、豊富なテンプレートをご用意いたしました。ご友人への挨拶状はもちろん、法人・ビジネスユースなお取引先やお客様へのご挨拶にも、ぜひご利用ください。

年賀状テンプレート例

▼サービスページ：スマプリ(R)デザイン（年賀状・喪中はがきのデザインテンプレート）

https://www.graphic.jp/smapri_design/greeting_card

■デザインテンプレートに「箔押し年賀状」を追加

年始にふさわしい豪華で華やかな箔押しを施した、「箔押し年賀状」のデザインテンプレートを新たに公開いたしました。

個人利用はもちろん、特別なお取引先などへ、箔押し加工の光沢感を活かした干支や文字で特別感のある年賀状をお届けすることが可能です。

箔押し年賀状テンプレート例

▼サービスページ：スマプリ(R)デザイン（箔押し年賀状のデザインテンプレート）

https://www.graphic.jp/smapri_design/new_years_card?aisatsujo_theme=303

