『らくらくガラコ』新発売！

雨の日の快適ドライブと安全運転をサポートするアイテムとしてご愛用いただいておりますガラス撥水剤ブランド「ガラコ」は、1991年の初代商品発売以降、時代とともに消費者のニーズやトレンドの変化に柔軟に対応しながら、ガラス撥水剤のパイオニアとして作業性や撥水性のさらなる向上のため技術革新に邁進してまいりました。

このたび、株式会社ソフト９９コーポレーション（代表取締役社長：田中 秀明）は、先に塗ってから洗車をして仕上げることで、作業時間や工数を大幅に削減するとともに、ガラス撥水剤施工時の拭き残しにより発生していたギラツキ問題を解消し、強力な撥水効果を発揮する全く新しいスタイルのガラス撥水剤『らくらくガラコ』を2025年11月4日(火)に新発売いたします。

1. 先に塗って洗うだけ。タイパに優れた新時代ガラコ

『らくらくガラコ』は従来の塗り込みタイプによくある洗車後に施工して乾燥待ちをし、余剰成分を拭き取るのではなく、洗車前に先に塗り込んでそのままシャンプー洗車をすることで、乾燥待ち時間実質ゼロ・拭き取りも不要となり、施工工程と時間が大幅に短縮できる“速ラク施工”を実現しました。

2. “先に塗って洗うだけ”を実現させた新技術「Q-AD」

これまで実現が困難であった洗車の前に塗ってから洗うという『らくらくガラコ』の施工方法を可能にしたのが、新技術の「Q-AD（Quick Adhesion＆Dry）」。塗り込みと同時に高速密着成分(QA)と速乾処方(QD)の効果で、強力な撥水成分がガラス面へすぐに強密着。シャンプー洗車にも耐え、余剰成分だけが洗車で洗い流されるためすすいだ直後から強力な撥水性能を発揮します。

3. 洗って仕上げるから、不快なギラツキ解消でいつでも視界クリア

従来の塗り込みタイプでは施工時の拭き残しにより、乱反射で不快なギラツキが起こることがありました。『らくらくガラコ』は、先に塗ってシャンプー洗車で仕上げるため、余剰成分は一掃され、視界がスッキリクリアに仕上がります。ガラス撥水剤はギラツキが苦手と敬遠している方やガラス撥水剤を初めて施工いただく方にもおすすめです。

4. 作業性と撥水性を両立。超強力撥水コーティング

“速ラク施工”で作業性を大幅に向上しながらも、本格塗り込みタイプと同等の高い撥水性能で、雨の日ドライブの視界を良好にし、ドライバーの快適で安全な運転をサポートします。

5. スピード施工で疲れにくい新容器！

『らくらくガラコ』は新型ワイドヘッド搭載の新容器を採用。約84mm×43mmサイズのワイドヘッドは塗り込み時の往復回数が減ることで疲れにくく、塗り込み時間も約25％短縮。施工時にガラスとボディの境目にコツコツと当たる問題を解消したボディに優しいホルダーレス構造を採用。さらにフェルトが見えることで塗り残しも起こりにくくなるほか、両端が尖った独自形状によりコーナー部の塗り残しも防ぎます。

商 品 名：らくらくガラコ

内 容 量：120ml

希望小売価格：オープン

発売予定日：2025年11月4日

