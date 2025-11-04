豪快「牡蠣バケツ盛り」で冬の宴を盛り上げよう！屋上で海を感じられる冬季限定「牡蠣小屋」が今年もオープン！実質2,000円分もお得なスンドゥブ鍋付きコースや熱々おでんもご用意！

株式会社BAKERU

場を仕掛けるクリエイティブカンパニー株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林肇）が運営する横浜「BACKYARD」2店舗では、ご好評につき今年も冬季限定「牡蠣小屋」をオープンいたします。2025年11月7日（金）～2026年2月28日（金）の期間限定で、新鮮な牡蠣を存分にお楽しみいただける特別プランをご提供。横浜の夜景を眺めながら、温かい海の幸を心ゆくまでご堪能ください。

冬の味覚が食べ放題に！

昨年大好評を博した「牡蠣小屋」が、商業ビル屋上の利活用を実現するコンテンツブランド「BACKYARD」2店舗に今年も期間限定で登場します。今年は最大2,000円分お得になる「牡蠣バケツ盛り」をメインにしたコースをご用意いたしました。特に「Aコース」では、牡蠣20個とスンドゥブ鍋がセットになり、実質2,000円分もお得に牡蠣を堪能いただけます！

今年注目の「牡蠣バケツ盛り」！

豪快なバケツいっぱいに詰められた新鮮な牡蠣を、テーブルで焼きながらお召し上がりいただけます。今年は、特にグループでの利用に最適な「Aコース」がおすすめです。

Aコース：牡蠣バケツ盛り大（牡蠣20個）＋スンドゥブ鍋1人前

価格：5,000円（2人前よりご注文可）

【実質2,000円分お得！】 牡蠣を思う存分楽しみたい方に最適な、大変お得なコースです。

Bコース：牡蠣バケツ盛り中（牡蠣10個）＋スンドゥブ鍋1人前

価格：4,000円（2人前よりご注文可）

Cコース：牡蠣バケツ盛り小（牡蠣5個）＋スンドゥブ鍋1人前

価格：3,000円（2人前よりご注文可）

「牡蠣小屋」のコースは事前予約限定でのご提供となります。みなとみらい店ではゆったりとお過ごしいただけるソファ席を、横浜店では開放感あふれるガーデン席をご用意しております。当日の飛び込みのお客様には、単品メニューで対応させていただきます。仲間や家族と囲んで楽しめる、まさに冬の醍醐味をぜひご堪能ください。

単品メニューも充実しており、コースに追加してさらに贅沢なひとときをお過ごしいただけます。コリコリとした食感がたまらない「アワビ（980円）」や、香ばしい香りが食欲をそそるイカのバターホイル焼き（680円）」など、海の幸をさらに深く堪能できる逸品をご用意しています。また、冷えた体に嬉しい「10種のおでん鍋（1,980円）」もございますので、ぜひお好みに合わせてお楽しみください。

なお、「牡蠣小屋」のABCコースは事前予約限定でのご提供となります。みなとみらい店ではゆったりとお過ごしいただけるソファ席を、横浜店では開放感あふれる横浜ガーデン席をご用意しております。当日の飛び込みのお客様には、単品メニューで対応させていただきます。

グループでの宴会や女子会、カップル、ご家族でのお食事など、様々なシーンで利用していただけます。ぜひお越しください。

牡蠣小屋 開催概要

予約開始：2025年11月4日（火）～

開催期間：2025年11月7日（金）～2026年2月28日（金）

開催場所： 「BACKYARD」2店舗

営業時間：各店舗の営業時間に準ずる

提供内容：牡蠣バケツ盛り（A/B/Cコース）、単品メニュー各種

予約：各店舗の予約サイトよりご予約ください

BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-

https://www.tablecheck.com/shops/backyard-bbq/reserve

BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-

https://www.tablecheck.com/shops/bbq-iburu/reserve

BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-店舗概要

店舗名：BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-

WEB：http://backyard-playeat.com/

住所：〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜ビブレ屋上

アクセス：横浜駅西口ターミナルへ出て「高島屋」と「ホテルベイシェラトン」の間の道を直進。橋を渡ってすぐ

営業時間：平日11:00-22:00 土日祝10:00-22:00※ハイシーズンのみ23:00まで営業

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：テーブル席、デッキ席、テラス席、ソファ席

BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-店舗概要

店舗名：BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-

WEB：https://backyard-playeat.com/minatomirai

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ屋上

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩5分

YOKOHAMA AIR CABIN「運河パーク駅」目の前

JR「桜木町駅」、市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩10分

営業時間：平日10:30-21:30 土日祝10:30-21:30

※政府／自治体より要請のない平常時は以上の営業時間となります。

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：カジュアル席、ソファ席

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイター合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一／社外取締役 佐藤誠吾

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp