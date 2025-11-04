nishikawa製ペット用ベッド「庵-iori-」が発売開始

株式会社エスエスティー

この度、宿泊施設向けペット用品専門サービス「koremone（コレモネ）」を提供する株式会社エスエスティー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：青野 裕樹）は、寝具メーカーの西川株式会社に製造を委託したペット用ベッド「庵-iori-」を当社ECサイト「koremone」にて2025年11月4日より販売開始いたします。

また、同製品の販売開始に伴い一般消費者様向けの販売サイト、「koremone-DIRECT」の新規オープンをいたします。

宿泊施設様向けECサイト：https://koremone.com

一般消費者様向けECサイト：https://koremone-direct.com

koremone・nishikawaオリジナルロゴ

庵-iori-

【商品のこだわり】

1. 寝具のプロnishikawaが製造

人々の"良質な眠り"と"健康"をプロデュースする、nishikawaに製造を委託。歴史あるブランドが培った人間用ベッドの品質基準を愛犬・愛猫にもご堪能いただけます。

2. 上質な肌触りと暖かさ

ドームの周囲はふわふわで上質な肌触りを実現しました。快適な使い心地が続くよう、たっぷりの中綿を使用し丁寧な縫製で仕上げました。

3. 快適な寝心地

ドームの製法とマットレスの製法を分けることにより、ふんわりしながらも、身体をしっかり支え、沈み込みすぎない快適な寝心地を実現しました。

4. 洗濯可能なクッションカバー

クッションカバーは脱着式となっており、ご自宅で繰り返し洗濯することが可能で、清潔さを維持することができます。

5. くつろぎサポート設計

段差が低いため、シニア犬や小型犬も無理なく出入りできます。ベッドの縁に適度な厚みがあり、ゆったりとあごを乗せてくつろげます。

6, 暮らしに溶け込むデザイン

やわらかなカラーとシンプルなフォルムの、生活空間になじみやすいデザインです。

【想定シーン】

・お昼寝や夜の就寝用のメインベッド

・日常のリラックス空間

・愛犬同伴旅行時の安らぎ空間

・冬の寒さや冷気を避けたぬくもり空間

・エアコンの風が苦手な猫のくつろぎスペース

【nishikawaの担当者が語る “庵” 誕生秘話】

国内新規案件担当 民敏幸さん

ペット向けOEM商材のご依頼はnishikawaとして初めての取り組みでしたので、積極的に対応していきたいと思い、製作をお受けいたしました。「庵」の製造で参考にしたのは、冬に人が足を温めるために使用するフットウォーマーでした。 何度も試行錯誤しながら試作品を製造して、ようやく「庵」が完成しました。「庵」はペットにとってぬくもりのある居心地の良い場所と感じてもらえるような商品になっていると思います。 koremoneさんは商品を作ることに対して、ペットと飼い主の立場に立ちながら熱い想いを持たれていると強く感じております。 今後もkoremomeさんとのお取組みの中で、大切な家族であるペットが快適に眠れる場所、より豊かな環境になる商品を開発していきたいと強く思います。

【獣医師レビュー】

フェアリーペットクリニック寺田啓人 院長

寝具の老舗nishikawaが製造を手がけていることに驚きましたが、さすが細部まで丁寧に設計されていると感じました。わんちゃんは 狭く包み込まれるような空間を好む行動特性があるため、このドーム型は安心感と落ち着きを与えるのに最適な形状ですね。 生地の肌触りが良く遮光性にも優れているので、昼夜を問わずリラックスして眠ることができると思います。小型犬や足腰に不安のあるわんちゃんも負担なく出入りできる出入口の高さと、骨や関節に加わる圧をやわらげ、床ずれ予防にもつながる十分な厚みと弾力がある座面のクッションなので、パピーからシニア期まで使用できます。座面のカバーが洗濯できるので衛生面も安心です。犬だけでなく、寒さに敏感な猫にも最適だと思います。冬はもちろん、夏場のエアコンの冷気が苦手な猫のくつろぎ空間としても役立ちます。当院の看板犬 と看板猫も「庵」に喜んで入りリラックスしていました。庵は快適性に加え、犬や猫の加齢・行動学的な観点まで考え抜かれており、健康を支える"眠り"という視点から、獣医師としても積極的にオススメしたいベッドです。

【庵-iori-開発責任者の思い】

犬や猫の平均睡眠時間は12時間以上と、1日の多くを眠って過ごします。特に寒さが厳しい冬には、身体を冷やさず快適に眠るために暖かい寝具が欠かせません。人間が季節に合わせて、睡眠の質を高めるために寝具を整えるように、犬や猫にも心地よい眠りのためのベッドを作りたい、眠りの質に特化した人用寝具のクオリティを届けたいと考え、人々の良質な眠りと健康をプロデュースするnishikawaに製造を依頼しました。

「庵」は、小柄な犬や子犬、シニア犬でも無理なく出入りできる低めの段差と、あごをのせやすい適度な厚みのクッションを備え、長時間でも快適に休める体に優しい寝心地を追求して開発しました。暖かなぬくもりに包まれるように中綿をたっぷりと使用したドーム型により、冬場でも安心して眠れる環境、犬や猫が穏やかに快適に眠れる空間を実現できました。快適な睡眠を第一に考え、こだわり抜いて作った「庵」が、犬や猫の毎日の眠りとくつろぎを支える存在となることを願っています。

【仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90161/table/5_1_dc9b5293232d5fb0bdcab73be4495340.jpg?v=202511050156 ]庵-iori-庵-iori-

【会社概要】

商号：株式会社エスエスティー

代表者：代表取締役 青野 裕樹

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 Daiwa日本橋堀留町ビル6階

設立：1995年10月

事業内容：セールスプロモーション事業・ランドリー事業・特機事業・ペット関連事業

資本金：5000万円

【本件に関するお問い合わせ】

問い合わせ先：株式会社エスエスティー 法人サービス部門 koremone事業グループ

運営担当者：嶋村・齋藤・原田・田村

メールアドレス：info@koremone.com