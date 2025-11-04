「“Googleマップの登録”から支援します」- ITが苦手な店舗オーナーへ、AIツール『口コミロボ(TM)』が無料個別相談プランを提供開始

SweetLeap株式会社

大阪・北摂地域で小規模店舗の集客支援を行う、アドキタ～北摂の広告代理店～（運営：SweetLeap株式会社、本社：大阪府豊中市、代表：石谷太志）は、AIサービス『口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)』の無料トライアル申込者向けに、専門家がマンツーマンで支援する「無料個別相談プラン」の提供を開始したことをお知らせします。

デジタル化の重要性は理解しつつも、「何から手をつけていいかわからない」といった理由でWEB集客の第一歩を踏み出せないオーナーは少なくありません。本プランは、通常有償で提供しているGoogleマップ対策のコンサルティングを無料提供し、小規模店舗のデジタルデバイド解消を目指します。

【背景】わかっているけど、踏み出せない。小規模店舗が抱える“デジタルの壁”

現代の店舗経営において、Googleマップの活用をはじめとするWEB集客は不可欠です。しかし、日々の業務に追われる多くの小規模店舗のオーナーにとって、デジタル化は依然として高いハードルとなっています。

「Googleビジネスプロフィールという言葉は聞くが、登録方法がわからない」

「専門用語が多くて、マニュアルを読んでも理解できない」

「高額なコンサルティングを頼むほどの余裕はない」

このような“見えない壁”によって、素晴らしい商品やサービスを持つ店舗が、WEB上でその存在を知られる機会を失っているのが現状です。

私たちは、このもどかしい状況を解決するためには、ツールを提供するだけでなく、一人ひとりのオーナーに寄り添い、最初の“つまずき”を解消する手厚いサポートこそが必要だと考えました。

【新プランの特長】“ツールの導入”がゴールではない。“成果への第一歩”を共に

「無料個別相談プラン」は、単なるツールの操作説明会ではありません。

広告代理店として培ってきた専門知識を持つスタッフが、

オーナー様一人ひとりのITスキルやお店の状況に合わせて、伴走支援します。

1. “超初級編”から丁寧にサポート

「Googleマップへの店舗登録」といった、基本の“き”から丁寧にご説明します。専門用語は使わず、オーナー様が納得できるまで、同じ目線で対話することを大切にします。

2. Googleマップで上位表示を目指すための戦略を伝授

なぜ口コミが重要なのか、どのような情報を発信すればお客様に届くのか、といった本来有償で提供しているコンサルティングのノウハウを、惜しみなくお伝えします。明日から何をすべきかが明確になります。

3. 全国どこからでも参加可能なオンライン形式

オンラインミーティングで実施するため、場所を問わず、店舗の空き時間などを活用してご相談いただけます。

オンラインサポートの様子【キャンペーン概要】

対象者： 期間中に『口コミロボ(TM)』の無料トライアルにお申し込みいただいた事業者様

申込期間： 2025年11月4日（火）～ 2025年11月30日（日）

内容： Googleマップ対策に関する専門家による無料の個別オンラインコンサルティング（1回）

費用： 無料

申し込み：https://kuchikomirobo.com/(https://kuchikomirobo.com/)

【展望】テクノロジーと”人のサポート”で、「良いもの」が評価される社会へ

私たちが目指すのは、「本当に良いものが、その価値にふさわしい評価を得られる社会」の実現です。しかし、どれだけ素晴らしい商品やサービスがあっても、「ITが苦手」という理由だけで、その魅力がお客様に届かないという、もどかしい現実があります。

私たちは、ツールを売って終わりにはしません。『口コミロボ(TM)』というテクノロジーの力と、この度の「無料個別相談プラン」という人にしかできない温かいサポートの両輪で、"わからない"が理由で可能性を諦めることのないよう、徹底的に伴走します。

すべてのオーナー様が本来のサービス価値向上に集中できる環境を創出し、日本経済の活性化に貢献してまいります。

会社概要

会社名（屋号）：SweetLeap株式会社（アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)）

代表者：石谷 太志

事業内容：「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」の運営、WEB広告代理店事業 等

会社URL： https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/