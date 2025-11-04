【国産除雪機】Earth POWERブランド除雪機　先行販売開始！

株式会社Willbe

株式会社Willbeの『Earth POWER』ブランドから、「除雪機」の先行販売を開始しました。

除雪機の本格販売は2026年春からを予定していますが、本格的な積雪シーズンを前に確実に、お手元に除雪機を準備したいお客様や、Willbeとして生まれ変わった「Earth POWERブランド」除雪機をいち早く体験されたいお客様向けに、2025年11月より機種・数量限定で先行販売（2026年1月頃より順次発送）することとしたものです。

【YSF860】

・コンパクトとパワーを両立した、操作性抜群の

小型除雪機

・朝の住宅地の除雪も静かで安心の静音設計

・除雪中の機械の損傷を防止する「シャーボルト

ガード」、雪詰まりを軽減し力強く飛ばす「ジ

ェットシューター」、除雪方向を片手でらくら

くコントロールできる「らくらくワンレバー」

搭載

▼商品ページ

YSF860 Earth POWER | Willbe（ウィルビー）

【YT1070】

・ハイパワーで使いやすい、操作性抜群の高機能

小型除雪機

・スイッチひとつで軽快にオーガクラッチを操作

できる「電磁クラッチ」搭載

▼商品ページ

YT1070 Earth POWER | Willbe（ウィルビー）

【YSF1070T】

・スイッチ操作で滑らか旋回、朝の住宅地の除雪

も静かで安心の高性能静音モデル

・滑らかな旋回でらくらく除雪の「イージーター

ン」、スイッチひとつで軽快にオーガクラッチ

を操作できる「電磁クラッチ」、低消費電力で

長寿命の「黄色LEDライト」搭載

▼商品ページ

YSF1070T Earth POWER | Willbe（ウィルビー）

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140100/table/12_1_5d19fab38cd84785b25412cf196708e3.jpg?v=202511050156 ]

株式会社Willbe（本社：愛知県津島市、代表取締役社長：廣邊徹也）は、ヤマハモーターパワープロダクツ(株)からのパワープロダクツ事業の譲受に伴い、除雪機事業も正式に承継いたしました。これまで培われてきた確かな技術と信頼をしっかりと引き継ぎながら、地域社会の冬の暮らしを支えてきたこの事業を、新たな柱として発展させていきます。

■会社概要

会社名：株式会社Willbe

所在地：〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守23番地

代表者：廣邊 徹也

設立：2017年10月1日

資本金：3千万円

事業内容：ガソリンエンジン及び発電機の設計、製造、販売など

URL：https://willbe-corp.com/