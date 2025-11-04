株式会社UMITO、キャストグローバルグループ台湾子会社と代理店販売における業務提携締結。

株式会社UMITO

スモールラグジュアリーホテル「UMITO」をプロデュースする株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平、以下、「UMITO」）は、キャストグローバルグループの100%子会社である、「台灣加施徳環球股份有限公司」（所在地：台湾、董事長：上野 興一氏、以下、「キャストグローバルグループ台湾子会社」）と代理店契約を締結し、2025年11月より台湾市場における販売を正式に開始いたします。

本提携により、UMITOは海外顧客向け販売チャネルを新たに開拓し、更なる事業成長を目指してまいります。

■UMITOについて

当社は「海と共に過ごす別邸。」をコンセプトに、シェア別荘型のスモールラグジュアリーホテルブランドを展開しています。

別荘利用・宿泊・投資という3つの価値を融合し、次世代のライフスタイルを提案する当社は、現在（2025年10月時点）沖縄県恩納村・神奈川県鎌倉市・静岡県熱海市など、国内4拠点で展開。2029年までに約20拠点への拡大を計画しています。

これまで主に国内顧客を中心に販売を行ってまいりましたが、今回のキャストグローバルグループ台湾子会社との提携を通じて、海外富裕層を含む新たな顧客層へのアプローチを進めてまいります。

■キャストグローバルグループ

キャストグローバルグループは、国内外に多数拠点を持つ大手司法書士法人であり、登記・信託・法務支援を中心に、弁護士・税理士・行政書士などグループ全体で約600名の仕業専門家を擁する国内最大級の総合士業サービスを提供しています。

全国主要都市および海外拠点を含め多数の事務所を展開しており、登記業務では日本トップクラスの取扱件数を誇ります。各分野の専門家が連携し、国内外の法人・個人を対象に、法務・資産・投資に関するワンストップソリューションを提供しています。

「台灣加施徳環球股份有限公司」はキャストグローバルグループの100%子会社で台湾現地顧客向けに日本の不動産関連の投資コンサルティング及び個別不動産の紹介業務を展開しております。

これまでキャストグローバルグループはUMITO事業における信託スキームの設計や契約法務の支援を担っており、このたび、キャストグローバルグループ台湾子会社が、UMITO初の海外代理店となります。

■台湾進出の背景

台湾は、約2,300万人の人口を有しながら、1人当たりの純資産が30万米ドルを超えるなど、アジアでも有数の高い購買力を持つ市場です。

台湾は日本との地理的・文化的な距離が近く、長年にわたり日本ブランドに対する信頼と親和性が強い地域です。2024年の台湾からの訪日旅行者数は約604万人に達し(※1)、アジア諸国の中でも屈指の規模を誇ります。特に、旅行や宿泊を通じて「日本的な上質な体験」を求める傾向が高く、日本のリゾート・別荘・ホテル事業への関心も拡大しています。

このような市場環境の中で、UMITOが展開する「スモールラグジュアリーホテル」および「シェア別荘」モデルは、台湾の富裕層の嗜好と親和性が極めて高いと判断しています。



さらに、「キャストグローバルグループ台湾子会社」は、登記・信託・法務を中心とした専門性を活かし、台湾現地における法務支援・販売契約スキームの整備を担うことで、日本と台湾を結ぶ資産運用型リゾートモデルの構築を実現したいと考えております。

これらの背景を踏まえ、UMITOは台湾市場を海外展開の第一歩と位置づけ、現地パートナーとの連携を通じて、海外富裕層への販売拡大およびブランドのグローバル化を推進してまいります。

（※1）参考：日本政府観光局（JNTO）2024年訪日外客統計より

https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/

■台灣加施徳環球股份有限公司 董事長 上野 興一 氏のコメント

台灣加施徳環球股份有限公司は、日本企業の台湾進出および台湾企業の日本進出を支援する目的で設立されました。約8年前に台湾へ進出し、司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士といった手続きの専門家を統括しています。

キャストグローバルグループでは、登記業務において最大規模の事務所を運営しており、登記件数は全国トップクラスを誇ります。

特に台湾は富裕層による日本の不動産購入が活発であり、全体の日本不動産登記のうち約75％が中国・台湾・香港の投資家によるもの。その中でも台湾は、中国の外貨規制や香港金融機関の撤退などを背景に、日本の不動産投資がしやすい環境が整っていると考えます。

台湾の投資家は「旅行を消費ではなく資産形成と考える」傾向があり、海沿いのヴィラなど資産性のある「UMITO」のシェア別荘はとても親和性が高いと見ております。

この度、当社が代理店として台湾でUMITOをご紹介することにより、今後「日本不動産投資・海外進出に関することならキャストグローバルグループへ。」という信頼基盤を台湾市場で確立してまいります。

■今後の展望

UMITOは、今後もキャストグローバルグループ台湾子会社をはじめとする各国のパートナーと連携し、国内外におけるUMITOブランドの展開を加速してまいります。

また、海外への発信を強化することで、UMITOは「世界を代表するホテルブランド」へと進化するため、確かな足掛かりを築いてまいります。

【会社概要】

株式会社UMITO

所在地：東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

代表取締役：堀 鉄平

事業内容：スモールラグジュアリーホテルの企画・開発・販売・運営ほか

公式サイト：https://umito.jp(https://umito.jp?utm_source=prtimes-044-taiwan)

司法書士法人キャストグローバル

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4番10号 虎ノ門35森ビル

代表社員：上野 興一

事業内容：登記、信託、企業法務支援、海外法務支援ほか

公式サイト：https://castglobalgroup.com

海と共に過ごす別邸「UMITO」について

▼3分でわかるUMITOはこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eOIGrbY-aIs ]

「ホテル」や「別荘」のオーナーとして暮らせるシェア購入型「UMITO」シリーズを2021年に販売開始。沖縄、鎌倉、熱海、瀬底島、宮古島、奄美大島など日本全国に海を最前列で感じられるホテルにも別荘にもなる別邸をぞくぞくと展開しています。

日本全国に、海を感じるラグジュアリーホテルを持とう

海の目の前の一等地にスモールラグジュアリーホテルを開発・運営しています。宿泊として使いたい日数分を購入でき、泊まれる場所が日本全国にどんどん増えていくUMITO。

波の音を聞きながら、海と共に過ごす贅沢。サステナブルな新しい仕組みで、海と自由なライフスタイルをお過ごしいただけます。

面倒なことはUMITOに任せて、収益を得る。

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。

UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10泊からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能。

自分が使用しないときはUMITOがホテルとして貸し出し、収益が得られます。運営や建物の管理もメンテナンスも全てUMITOにお任せください。

UMITOの購入方法

購入方法はとてもシンプル。10泊～30泊と使いたい日数分だけ選択して購入できます。

10泊約1,000万円～ 販売中。

全国のUMITOが相互利用可能

UMITOのオーナーは、ご自身が所有する利用可能日数を使って、全国に展開するUMITOのホテルにご宿泊いただけます。UMITOについて詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

UMITO公式サイト :https://umito.jp?utm_source=prtimes-044-taiwan

会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

小規模不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣（1）第9号

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

旅行業 東京都知事 第3-8554

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

SOGAURA BEACH株式会社



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

不動産特定共同事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917