2026年版 パナソニック ホームズカレンダー（非売品）が計200名様に当たる「Xフォロー＆リポスト」キャンペーンを実施

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社は、11月4日から12月8日まで、2026年版パナソニック ホームズ カレンダー『Floriography/アリー・ファン・ト・リート作品集』をプレゼントする「Xフォロー&リポスト」キャンペーンを実施します。

当キャンペーンは2回に分けての実施を予定しており、第一弾では、11月4日から11月17日までの期間に、当社のX公式アカウントをフォローし対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で100名様に「壁掛けタイプ」のカレンダーをプレゼントします。また、第二弾は、11月25日から12月8日までの期間とし、抽選で100名様に「卓上タイプ」のカレンダーをプレゼントします。

2026年版 パナソニック ホームズ カレンダー（壁掛けタイプ）2026年版 パナソニック ホームズ カレンダー（卓上タイプ）

2026年版 パナソニック ホームズカレンダー『Floriography/アリー・ファン・ト・リート作品集は、オランダ出身のアーティスト、アリー・ファン・ト・リート氏の作品を起用しました。アリー氏の作品は、身近にある花々をモチーフに、X線を使ったレントゲン写真で構成されています。透過する光によって浮かび上がる花の内面に、本質的な美しさや生命のきらめきが感じられる作品を7点収録しました。

当社のカレンダーは、一般社団法人日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイが主宰する「全国カレンダー展」において、1993年版から33年にわたり連続して入賞しており、高い評価をいただいています。また、本カレンダーの主な配布対象は、パナソニック ホームズで住まいを建築いただいたオーナーさまです。制作の過程においては、いくつかの企画案の中からオーナーさまの投票により作品を決定するなど、本カレンダーがオーナーさまとの双方向コミュニケーションを深めるツールにもなっています。

◆「X（旧Twitter）フォロー&リポスト カレンダープレゼントキャンペーン」 概要

名称 ：「Xフォロー&リポスト カレンダープレゼントキャンペーン」

実施期間 ：【第一弾】2025年11月4日(火)～11月17日（月）<14日間>

抽選で合計100名様に「壁掛けタイプ」をプレゼント

【第二弾】2025年11月25日（火）～12月8日（月）<14日間>

抽選で合計100名様に「卓上タイプ」をプレゼント

応募方法 ：１.Xでパナソニック ホームズ公式アカウント（@panasonic_homes）をフォロー

２.応募期間中の当社の投稿をリポスト（再投稿）

３.投稿に記載のURLから「参加する」をタップ

※期間中は毎日応募できます

※当選は各キャンペーン、1世帯につき1回限りとなります

X公式アカウント：https://twitter.com/panasonic_homes(https://twitter.com/panasonic_homes)

応募規約 ：https://homes.panasonic.com/company/news/release/2025/pdf/1104_02.pdf (https://homes.panasonic.com/company/news/release/2025/pdf/1104_02.pdf)

◆カレンダーのテーマ - 『Floriography/アリー・ファン・ト・リート作品集』について

X線を用いて作品を制作しているアーティスト、アリー・ファン・ト・リートが手掛けるカレンダー。

本カレンダーでは、オランダと日本に共通して咲く花々を題材に、日本の四季に沿って構成された7点の作品を収録しています。例えば、春にはモクレン、夏にはスイレン、秋にはコスモス、冬にはツバキなど、季節に寄り添った花々を選び、身近にある自然の内側をX線で写し出しています。

Floriography（花言葉）をタイトルに、それぞれの美しさの本質と生命のきらめきをアーティスティックに捉えた花々が、“皆さまの美しく心豊かな日々を彩りますように”と願いを込めて制作しました。

◆作家プロフィール - 『Arie van’ｔ Riet/アリー・ファン・ト・リート』

1947年オランダ出身のアーティスト。

デルフト工科大学で応用化学の学位を取得後、放射線物理学者としてキャリアをスタートし、30余年にわたり医療物理学者として活躍した。2012年、病院を退職するとともに自身のX線スタジオを設立し、アーティスト活動に専念。さまざまな場所から集めた植物や動物の標本を使って、レントゲン写真の中に自然環境を再現する手法が話題を呼ぶ。世界各国の新聞、雑誌、書籍、オンラインメディア等で取り上げられ、美術館、科学博物館、自然史博物館での展示や講演も数多く行っている。

◆2026年版パナソニック ホームズカレンダー 『Floriography/アリー・ファン・ト・リート作品集』（下記写真：壁掛けタイプ）

1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月

◆パナソニック ホームズカレンダーについて

パナソニック ホームズカレンダーは、国内で最も伝統と権威ある全国カレンダー展（主催：一般社団法人日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ 後援：経済産業省、独立行政法人 国立印刷局他）において、1993年版から33年にわたり連続して入賞しています。さらに、最高位賞である『内閣総理大臣賞』を過去2回受賞。受賞作品は累計48作品にのぼり、受賞実績は当コンクールでの最多となります。

また、ドイツで開催されるヨーロッパ最大のカレンダー展「グレゴール・カレンダー・アワード」で銀賞を受賞する等、国際的にも高い評価をいただいています。