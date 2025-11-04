「dカード PLATINUM」、100万会員を突破

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が提供する、おトクとプレミアムな体験を兼ね備えたクレジットカード「dカード PLATINUM」の会員数が、2025年10月30日（木）に100万会員を突破いたしました。

「dカード PLATINUM」は、年会費29,700円（税込）※1で、ドコモご利用料金の最大20％ポイント進呈をはじめ、「dカードGOLD」よりもさらに特典を強化しています。世界1,300カ所以上の空港ラウンジを利用できる「プライオリティ・パス」や、ドコモのエンタメサービスにおける優待など、プラチナカードならではの魅力的な付帯サービスを備えています。

2024年11月25日（月）の提供開始以降、順調に会員数を伸ばし、おおよそ11か月で100万会員を突破いたしました。ご利用中のお客さまからは、ポイントの還元率の高さや、日常的にたまるdポイントの使いやすさなどにご好評をいただいております。

ドコモは、今後も「dカード PLATINUM」をよりおトクで便利にご利用いただけるよう、特典やサービスのさらなる 拡充に努めてまいります。

※1 入会審査がございます。「dカード PLATINUM」の詳細については以下のHPをご確認ください。

（https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_platinum/index.html）