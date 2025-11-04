eラーニングシステムの決定版『KnowledgeDeliver』7.8をリリース

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、学習管理システム(LMS)『KnowledgeDeliver（ナレッジデリバー）』の最新バージョン7.8をリリースいたしました。

今回のアップデートでは、各種の教育用ツールとKnowledgeDeliverを連携することができるLTI1.3連携オプションや、ユーザの「所属する部門」「割り当てられているロール」または「カスタム項目」を条件として、その区分に該当する受講者の受講状況を集計できる機能、またダッシュボード機能を強化し、より快適で安全な利用を支える新機能・改善を多数搭載しております。

LTIとは

「LTI」とは「Learning Tools Interoperability（学習ツール相互運用性）」の略で、異なる教育ツールと管理システムを連携させるための国際標準規格です。

当オプションを導入することにより、教育用ツールとKnowledgeDeliverとの間で

- シングルサインオンによる横断的なアクセス- ユーザの氏名、役割などの情報を共有- KnowledgeDeliverから、教育用ツール側に用意されたコンテンツを呼び出し、起動

等が可能となります。

参考文献：1EdTech

https://www.1edtech.org/standards/lti

今回のバージョンアップのポイント

主な新機能

☑ LTI1.3連携（オプション）

KnowledgeDeliver7はLTI 1.3 Coreのほか、LTI 1.3 Advantageの以下機能に対応しています。

❘ 適合内容 ❘

- LTI Deep Linking 2.0- LTI Names and Role Provisioning Services 2.0- LTI Assignment & Grade Services 2.0

EdTech 認定資格ページ

https://site.imsglobal.org/certifications/digital-knowledge-edtech-lab-inc/knowledgedeliver#cert_pane_nid_620745

❘ 連携可能なツール ❘

１. ZOOM

登録したメールアドレスをZoomアカウントにも同じものに設定していただくと、Zoomアプリを直接開かなくても、教科管理画面や受講側からコンソールが表示され、ミーティングの管理や参加が可能です。

２. Microsoft 365 LTI （Class Notebook）

教員向け：クラス用ノートブックの作成や、教員・児童生徒のメンバー追加が可能です。

生徒向け：自分専用のノートにアクセスして、学習内容を記録できます。

３. TrainingPartner トレパ

トレパ管理者画面で、「プラットフォーム情報、コンテンツの割当、ツールのLaunch URLなどを登録することで、KnowledgeDeliver上でトレパのコンテンツが受講可能になります。

LTIオプションについて

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/option_kd/kd_LTI/

☑ ユーザ項目別受講状況機能を追加

ユーザの「所属する部門」「割り当てられているロール」または「カスタム項目」を条件として、

その区分に該当する受講者の受講状況を集計できる機能「ユーザ項目別受講状況」を追加しました。

修了率、修了者数、登録受講者数、最終得点の平均、最高得点の平均が指定したユーザの項目ごとに確認できます。

☑ ダッシュボード機能の強化

受講状況などを集計し図示する新たな機能として、「期限間近の低進捗者数」「クラス用タグ内訳」を追加しました。

併せて実装した ホーム > ダッシュボード > ダッシュボード設定 画面にて、従来の「利用状況」「修了状況」

「曜日・時間帯別受講状況」を含めた5種類の集計から3種を選択しホーム画面に表示するよう設定できます。

同画面から、表示の順番も修正可能です。また、対象を部門・クラスで絞った上で集計できるようになりました。

☑ 既存機能の改善- メンタリングボックスの質問対応に対象のクラスなどを表示- ログイン履歴の一覧におけるログイン・ログアウト日時の表示形式を変更- アンケート結果のグラフ表示機能を追加- 単元の「受講・提出開始日」「受講・提出終了日」時刻入力を任意入力に変更- パスワード再設定用のURLの有効期間を1週間に変更- 多言語オプション（基本）を更新（オプション）

その他の新機能、既存機能の改善、不具合対応等詳細につきましては、以下リリースノートをご確認ください。

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/release_note/

学習管理システム（LMS）『KnowledgeDeliver』とは

学習・運用管理のみならず、Webベースで教材を手軽に作成・配信・管理可能な、国内有数の統合型eラーニングプラットフォーム。

柔軟なカスタマイズ性及び拡張性を有し、高いレベルのeラーニングサービスをご利用いただけます。企業・官公庁・スクール・学校法人

などへの導入実績は3,000以上。

＜特長＞- 映像教材など動的でわかり易い教材を脅威の手軽さで作成可能- マルチブラウザ・OS対応で、スマホ・タブレットやMacなど多種多様な学習スタイルに対応- 「使いやすさ」と「多機能性」の両方を追求した運用管理機能- ASP、クラウド、パッケージなど豊富な導入形態をご用意- 定期的なバージョンアップで新機能追加と最新クライアント環境に対応- ご要望に応じた柔軟なカスタマイズ対応- 数十万名様向けの大規模運用対応- 第三者機関による脆弱性診断・検査の定期受診による万全のセキュリティ対策- プライバシーマーク(R)、ASP・SaaS安全・信頼性情報開示認定済み- サポートセンタによる安心の運用サポート体制

KnowledgeDeliverの詳細・導入事例はこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

