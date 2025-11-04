すみっコたちがピザーラのキッチンカーと初共演したオリジナルデザイン！！　お皿とシールのセット『すみっコぐらしスペシャルパック』新発売！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2025年11月5日（水）から、人気キャラクター「すみっコぐらし」のオリジナルグッズが購入できる『すみっコぐらしスペシャルパック』を、全国のピザーラで数量限定販売いたします。

今年の冬も、ピザーラと「すみっコぐらし」がコラボした、大好評『すみっコぐらしスペシャルパック』が発売。お好きなピザにプラス340円（税込）で、オリジナルデザインの「すみっコぐらし お皿」と「オリジナルシール」のセットをご購入いただけます。

「すみっコぐらし お皿」と「オリジナルシール」には、ピザーラのピザを食べたり、キッチンカーが登場したりと、オリジナルならではの愛らしいデザインが描かれています。

『すみっコぐらしスペシャルパック』は、ピザーラでしか手に入らない、みんなが嬉しい素敵なアイテムです！ぜひお好きなピザと一緒に美味しくお楽しみください！

すみっコぐらし お皿オリジナルシール

◇実施期間：2025年11月5日(水)～ ※数量限定、無くなり次第終了

◇実施店舗：ピザーラ全店

◇内容：

・すみっコぐらし お皿（陶磁器製） ※直径約17cm

・オリジナルシール ※約10cm×15cm

◇価格 ： お好きなピザ＋340円（税込） ※ピザ1枚につき1セットまで

『すみっコぐらし』

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。