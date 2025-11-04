スマートプラスクレジット、貸金サービスに特化したプロフェッショナルBPOサービスを提供開始

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社スマートプラスクレジット（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 和明、以下「スマートプラスクレジット」）は、貸金サービスに特化した高い専門性を持つオペレーターによるプロフェッショナルBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスの提供を開始します。

近年、金融機関や事業会社による新たな貸金サービスへの参入意欲が高まる一方で、貸金サービス特有の厳格な法規制遵守や、専門性の高いオペレーション体制の構築・維持が、事業者にとって大きな負担となっています。特に、初期投資の抑制とスピーディーな事業展開を可能にするクラウド型基幹システムの導入が進む中、そのシステムを最大限に活用できる専門人材の確保が課題となっています。

本サービスは、新たに貸金サービスに参入する、あるいは既存の貸金サービスのコストを最適化したい金融機関や事業会社が、その貸金業務全般を、株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）が提供するSaaS型クレジット基幹システム「Crest」に精通したスマートプラスクレジットのオペレーターにアウトソーシングできるものです。また、新規参入する事業者向けに業務体制の構築もサポートします。

■本サービスの特長

スマートプラスクレジットが提供する貸金サービス事業者向けプロフェッショナルBPOサービスの特長は以下の通りです。

■今後について

- 「Crest」と一体化したオペレーションSaaS型クレジット基幹システム「Crest」の操作に精通したオペレーターが業務を行うため、AI/OCRを活用したシステムと業務プロセスがシームレスに連携し、高いレベルでの効率化と正確性を実現します。- 専門性の高い業務をアウトソース審査、途上与信、顧客対応、債権管理など、貸金サービスの根幹をなす業務を専門チームに委託することで、企業のオペレーショナルリスクを軽減しつつ、コア業務へのリソース集中を可能にします。- コスト構造の最適化専門性の高いオペレーターを自社で採用・育成するコストや時間を大幅に削減し、変動費化することで、事業規模に応じた柔軟かつ効率的なコスト構造を実現します。- 業務体制の構築をサポートスマートプラスクレジットでのベストプラクティスをもとに、新たに貸金サービスに参入する事業者向けに、業務体制の構築をサポートします。＜貸金サービス事業者向けプロフェッショナルBPOサービス 説明図＞

スマートプラスクレジットは、今後も「Crest」を軸とした専門性の高いオペレーションの提供を通じて、貸金サービス事業者の業務効率化と事業成長を支援してまいります。

■参考リンク

- SaaS型クレジット基幹システム「Crest」(https://smartplus-credit.com/crest)Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名 ：株式会社Finatextホールディングス

代表者 ：代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード：東証グロース市場 4419

設立 ：2013年12月

所在地 ：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト：https://finatext.com/

株式会社スマートプラスクレジット

株式会社スマートプラスクレジットは、貸金や割賦販売といったクレジット関連のビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、事業者によるクレジット（信用）サービスの提供を支援するフィンテック企業です。当社は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、クレジット領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。



会社名 ：株式会社スマートプラスクレジット

代表者 ：代表取締役 大澤 和明

設立 ：2022年4月

所在地 ：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト：https://smartplus-credit.com/