「モンブラン エクスプローラー」コレクションから新たな冒険へと誘う香り「エクストレーム パルファム」が誕生

2025年11月5日（水）、世界の果てに広がる無限の風景と果てしない砂漠にオマージュを讃えて「モンブラン エクスプローラー エクストレーム パルファム」が登場します。探検のスリルをこれまでにない濃密さで描き出した、ライン初にして唯一のパルファムです。

ラグジュアリーメゾンを代表するベストセラーフレグランス「モンブラン エクスプローラー」は、冒険心と、探検家たちが身を置く非日常の世界を体現するシリーズ。新作「エクスプローラー エクストレーム」は、探検のスリルを極限まで高めた、タフでディープなウッディ アンバリー レザーの香りです。

ストーリー：冒険心を極限まで解き放つ──

究極の冒険の舞台となるのは、巨大な砂岩の峡谷と果てしなく続く砂丘で知られるサウジアラビアのアルウラ砂漠のような、世界屈指の過酷な環境。そんな最果ての地に挑むのは、大胆な冒険者たち。

原点である「エクスプローラー オードパルファム」のDNAを受け継ぎながら、さらに奥深い探検のスリルを表現したタフな香りは、日常に挑む探検者を遥かな秘境へと誘います。

かつてないスケールの冒険へと誘う新キャンペーンクリエイティブ

壮大な風景をバックに探検家のスピリットを描く新キャンペーンビジュアルでは、「エクスプローラー」のイメージを象徴する男性が冒険と発見の旅を続け、新たな世界へと足を踏み入れます。舞台となるのは、アラビアが誇る自然の驚異、砂岩の山々が果てしなく広がるアルウラ砂漠の絶景。

現代のヒーローを体現するアメリカ人俳優兼モデル、ミュージシャンのジャスティス・ジョスリンが自由とスリルを求めて峡谷を登り、「これまでの自分を越えたい」という思いを込めて歩みを進めます。モンブラン マイスターシュテュックで野心的な探検プランを書き留めたら、さらなる高みに登り、新たな達成感を象徴する無限の地平線を見下ろします。

これまでにない濃密な香り

トップノートでは、ベルガモットとクラリセージのグリーンノートが、大胆不敵な冒険者の活力と力強さを表現。やがて、ミステリアスなパチョリと魅惑的なアンブロフィックス(TM)が溶け合い、探検家が旅する遥かな地を想起させます。ラストは、ウッディでセンシュアルな温もりを宿すウォーム アンバー アコードと力強いレザーを基調に、ベチバーのエレガントなニュアンスが重なり、忘れがたい余韻を刻みます。

この新作を手掛けた調香師、ジョルディ・フェルナンデスとアントワーヌ・メゾンデューは、次のよう語っています。

「エクスプローラー エクストレームは、現代のマスキュリニティの真髄を凝縮したフレグランスです。力強さと洗練を兼ね備えた魅惑的な香りが、冒険者をさらなる高みへ、新境地へと導きます。エクスプローラーのシグネチャーに温かみのあるアンバーとレザーが加わり、これまでにない濃密な香りに昇華しました」

冒険心を映したデザイン

このフレグランスの名称は、モンブランを代表するレザーコレクションのひとつ、日常の旅や冒険をテーマにデザインされた「モンブラン エクストリーム 3.0」に由来。モダンでダイナミックな印象を持つ同コレクションの印象的な幾何学模様のスリーブをガラスボトルに施し、シャイニーブラックのギアキャップをあしらいました。

ボトルの前面には、モンブランの象徴である小さなエンブレムを配置。エレガントなスタイルと上質な素材へのこだわりを象徴しています。

イタリア・フィレンツェの専用ペレッテリア（革工房）で組み立てられたボトルに、ドイツ製のエンブレム、そしてフランスで行われる最終仕上げなど、これらの工程に、ヨーロッパ最高峰のクラフツマンシップが息づいています。

漆黒のラッカーをまとったガラスボトルは、濃厚な香りを想起させるデザイン。モンブラン エクストレーム レザーのモチーフを取り入れたマットブラックの外箱には、ゴールドのレタリングでフレグランス名が刻まれています。

モンブラン エクスプローラー エクストレーム パルファム

60mL 14,960円 100mL 19,690円（すべて税込）

2025年11月5日（水）発売

「エクスプローラー」 コレクション

(左から)

モンブラン エクスプローラー オードパルファム

モンブラン エクスプローラー エクストレーム パルファム

モンブラン エクスプローラー プラチナム オードパルファム

コレクションラインアップ：

キャンペーン情報

新製品発売を記念して、モンブランフレグランス製品を税込 14,960円以上お買い上げの方に、エクスプローラー エクストレーム パルファムのミニチュアフレグランス（4.5mL）をプレゼント。

期間：2025年11月5日（水）～ ※数量限定、なくなり次第終了

