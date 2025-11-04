フューチャー株式会社

フューチャー株式会社（証券コード：4722）の主要事業会社であるフューチャーアーキテクト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：谷口友彦、以下フューチャーアーキテクト）は、2025年11月5日（水）・6日（木）の2日間、広島グリーンアリーナ（広島県広島市中区基町4-1）にて開催予定のイベント「Hiroshima Open Innovation Conference 『‐TSUNAGU広島‐ 2025』」に協賛・ブース出展します。

「経営とITをデザインする」フューチャーアーキテクトは、ITを武器に戦略から実装までを担うコンサルティングサービスを提供しています。「経営」「業務」「IT」の三位一体の改革を掲げ、お客様の未来価値を最大化し、社会課題の解決を推進します。

「Hiroshima Open Innovation Conference 『‐TSUNAGU広島‐ 2025』」は、広島県内を中心とした事業者とスタートアップを「つなぐ」場を提供するオープンイノベーションカンファレンスです。フューチャーアーキテクトは2024年の初開催から2年連続での参加となります。

今回のブースでは、株式会社中国新聞社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：岡畠鉄也）の会員向けプラットフォーム「たるポ」※ をはじめ、当社が様々な業界のお客様のDXに「IT戦略パートナー」として伴走するなかで取り組んだ新規サービス・新規事業創出事例や、AIの産業活用事例などをご紹介します。

※ プレスリリース: 2024年2月16日「中国新聞社、フューチャーアーキテクトとともに中国地方の地域活性化を推進」

https://kyodonewsprwire.jp/release/202402156630

■Hiroshima Open Innovation Conference 「‐TSUNAGU広島‐ 2025」 概要

開催日時：2025年11月5日(水)、11月6日(木)

開催場所：広島グリーンアリーナ（広島県広島市中区基町4-1）

当社ブース番号：ブースO

詳細及び事前登録： https://tsunagu-hiroshima.chugoku-np.co.jp/