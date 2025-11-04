【大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション】華やかにクリスマスを彩り、心を満たす美食。大阪のきらびやかな景色とともに、ビュッフェ、鉄板焼、スイーツをご用意

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発「THE-MOMENT GRILL&DINING」骨付き牛やオーラキングサーモンなど、シェフ厳選の食材で織りなすクリスマスビュッフェ

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」）（大阪市北区 総支配人 佐藤伸二）は、2025年12月16日（火）からラウンジでクリスマス限定スイーツ、12月19日（金）からオールデイダイニングと鉄板焼レストランで、クリスマスメニューの提供を開始することをお知らせいたします。

「鉄板焼 瑞」目の前の鉄板で音と香りが舞う、色鮮やかなクリスマスディナーを堪能

唯一無二の「食」の魅力を追求する「大阪ステーションホテル」。料理人出身で、これまで系列ホテルの総料理長を歴任してきた総支配人 佐藤伸二のもと、「停滞する王道ではなく、進化する王道」を掲げ、感性豊かなシェフたちが力を合わせ、心に残るひと皿をお届けしています。ここでしか味わえない、華やかなクリスマスのお食事をお楽しみください。

クリスマスメニューの詳細はこちら :https://osakastation-hotel.jp/pages/holidays

■「THE-MOMENT GRILL&DINING」クリスマスランチ＆ディナー ビュッフェ

“豪華列車の食堂車”がコンセプトの店内で、大阪の景色を一望しながらクリスマスをお祝い。日本各地の食材と世界の素材をシェフがセレクトし、60種類以上の品数を取り揃えた、心温まる味わいのビュッフェです。

シェフおすすめ ディナービュッフェで選べるチョイス料理【骨付き牛ロースの炭火焼き】香ばしく焼き上げた骨付き牛ロース、クリスマスの夜を彩る華やかな一皿

国産牛の骨付きリブロースを、炭火で豪快に焼き上げました。外は香ばしく、内側はジューシーで柔らか。肉の旨みが凝縮されたソースを添えて。

【オマール海老のパイ包み焼き ソース アメリケーヌ】サクサク食感のパイでくるんだ海の幸を、風味豊かなソースにからめて

帆立貝と海老のムースで包んだオマール海老を、湯葉とパイで香ばしく焼き上げました。ソース アメリケーヌが風味を引き立てた、熱々のパイと魚介の美味しさをたっぷりと。

ビュッフェコーナーにも、聖夜を彩るクリスマスメニュー【オーラキングサーモンのショーフロワ 紫蘇とカルダモンの香り】しっとり仕上げたオーラキングサーモンに緑が美しく映える、目を惹く一品

ニュージーランド産のオーラキングサーモンを丁寧に火入れし、イカ墨入りのトマトソースがアクセント。酸味とハーブの効いたラヴィゴットソースでお楽しみください。

【阿波尾鶏のガランティーヌ ブッシュ・ド・ノエル仕立て】クリスマスの彩りをまとったガランティーヌ 祝祭の気分を盛り上げるビジュアルにも注目

鶏もも肉本来の力強い旨み、フォワグラ、トリュフの贅沢なハーモニー。ピスタチオの軽やかな食感と、シェリービネガーでマリネしたキノコとともに深みある味わいを。

【クリスマス スイーツ】食後のひとときを優雅に クリスマスのときめきを映すスイーツたちが勢ぞろい

ショートケーキ、タルト、フルーツパフェ、ガトーショコラ、マカロンなどがずらり。苺やチョコレートの、華やかなクリスマスの装いをまとったスイーツが並びます。

・料金：Lunch Buffet \8,000～ Dinner Buffet \16,000～

・期間：12月19日（金）～25日（木）

・時間：ランチ 11:30-14:30 ディナー 17:30-20:30

■「鉄板焼 瑞」 クリスマスディナー 鉄板焼コース

ザ モーメント グリル&ダイニング 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/the-moment/生産者の情熱が詰まったブランド牛を、シェフの技で至福の味わいに

シェフとの会話を楽しみながら、華麗な手さばきを堪能できる鉄板焼。全長12メートルのロングカウンターや、きらびやかな大阪の景色を一望できるコーナーカウンターが優雅な空間を演出します。メインの長崎県産「平野幸一之牛」をはじめ、毛蟹、鮑、フォワグラなど、素材の魅力を最大限に引き出す鉄板焼の技をお楽しみください。ソムリエが取り揃えた多彩なワインコレクションから、ペアリングも。食後のデザートワゴンまでゆっくりと、特別な聖夜をお過ごしください。

・料金：ディナーコース Noel \55,000

・期間：12月19日（金）～25日（木）

・時間：ディナー 17:00-22:00（L.O. 20:30）

■「THE LOBBY LOUNGE」 Boîte de Bonheur Noel（ボワット・ドゥ・ボヌール・ノエル）

鉄板焼 瑞 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/teppanyaki-mizuki/ボックスを開けるワクワクは、まるでクリスマスプレゼント 苺がぎゅっと詰まった小箱ケーキ

開業1周年を記念して誕生した「幸せの小箱ケーキ」が、クリスマススタイルで登場します。黒いボックスの中にそっと忍ばせたのは、やさしく上質な味わいのショートケーキ。苺やラズベリー、ブルーベリーをふんだんにあしらい、華やかな彩りとともに、ベリーの甘やかな香りが広がります。ボックスを開けた瞬間のときめきをお届けする、特別なスイーツです。

・期間：12月16日（火）～25日（木）

・料金：単品 \3,000 ドリンクセット \3,900

・時間：11:00～19:00（L.O.18:30）※事前予約可 ※ボックスサイズ 縦8cm×横8cm

「大阪ステーションホテル」ホームページ Happy Holidays特設ページ

ザ ロビーラウンジ 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/the-lobby-lounge/～クリスマス・年末年始のご案内～

クリスマス・年末年始のレストランスペシャルメニューや、期間限定の情報を随時公開いたします。

詳細・ご予約はこちら :https://osakastation-hotel.jp/pages/holidays■THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection概要

・所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号

・客室数：418室（客室フロア30階～38階）

・客室面積：40平方メートル （標準客室）

・付帯施設：宴会場（7階）、フロント・ロビー・レストラン（29階）、

GYM・バスエリアOFURO（30階）など

・アクセス：JR大阪駅西口直結

JR大阪駅（サウスゲートビルディング）2階と歩行者デッキ直結

西梅田地下歩行者道路「ガーデンアベニュー」（地下1階）直結

・公式HP：https://osakastation-hotel.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/osakastation_hotel/

【JR西日本ホテルズについて】

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクションは、50以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む330軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse（唯一無二）な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.miをご覧ください。

※掲載の料金は消費税・サービス料を含みます。

※画像は全てイメージです。

※料理内容は仕入れ等の都合により変更する場合がございます。