チームラボ、愛知県のめんたいパークとこなめに、《こびとが住まう黒板》を常設展示。11月8日（土）から。

チームラボ株式会社チームラボ《こびとが住まう黒板》(C) チームラボ

愛知県のめんたいパークとこなめの、めんたいミュージアムがリニューアルし、名称を「つぶつぶランド」としてオープン。「つぶつぶランド」には、タッチしたり線を引くとインタラクティブに世界が変化する《こびとが住まう黒板》を常設展示。2025年11月8日（土）から。

《こびとが住まう黒板(https://www.team-lab.com/blackboard/)》の中には、こびとや、めんたいパークのキャラクター、タラコン博士とタラピヨが住んでいます。こびとたちは黒板の中を歩いていて、こちらには気づきません。しかし、黒板の中のこびとやタラコン博士、タラピヨ、シャボン玉などにタッチしたり、線を引いたりすると、インタラクティブに世界が変化していきます。

こびとたちはすべったり、ジャンプしたり、よじ登ったりして、大喜びで遊びます。

自由なクリエイティビティを高める「共創（共に創る）の場」で、遊びを通して、他者と関わり、黒板の中の世界を創造していきます。そこに、ゲームをクリアするような明確なゴールはありません。ゴールすらも自分たちでみつけ、遊び方を自分たちで創造しながら、そこに居る人たちが共に創り上げていきます。

チームラボ《こびとが住まう黒板》(C) チームラボ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bCUo3Xm_9Hw ]

めんたいパークとこなめ

愛知県常滑市りんくう町１-２５-４(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%88%B1%E3%81%8B%E3%81%AD%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%82%81%E3%82%93%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF/@34.89004,136.826015,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x600480aa12e6ed09:0xc3f4bc6b10d567fe?hl=ja&shorturl=1)

公開時間: 平日 09:30-17:30 / 土日祝 09:00-18:00

公開開始日: 2025年11月8日(土)

めんたいパークとこなめHP: https://mentai-park.com/tokoname/