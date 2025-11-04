TikTok LIVEにて、『ズートピア2』とのオリジナルLIVEイベントを11月10日（月）より開催。イベント限定アイテム獲得のチャンス！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、TikTok LIVEにて、映画『ズートピア2』（2025年12月5日公開）とのオリジナルイベント「TikTok LIVE with ZOOTOPIA 2」を11月10日（月）より開催します。

本イベントはディズニー映画最新作『ズートピア2』の日本での映画公開を記念して、TikTok LIVEとオリジナルイベントを開催するものです。

イベント期間中、『ズートピア2』限定ギフトをはじめ、アニメに登場するキャラクターのいいねアイコン、限定デザインのLIVEステッカーが登場します。さらに本イベントの上位入賞クリエイターには映画をイメージしてデザインした特別ギフトや、TikTok LIVEプロフィールを装飾するアプリ内アイテムなどの豪華特典をプレゼントします。エントリー不要で、期間中にTikTok LIVEで配信するだけで参加することができますので、是非イベントに参加してみてください。

さらに「TikTok LIVE with ZOOTOPIA 2 動画投稿キャンペーン」も11月21日（金）より開催します。本キャンペーンは期間中、「#ズートピア2」と「#TikTokLIVE」のハッシュタグをつけてショートムービーを投稿することでここでしか手に入らない豪華特典を受け取るチャンスを得ることができます。こちらもエントリー不要で参加できるキャンペーンとなりますので、是非この機会に動画を投稿してみてください。

「TikTok LIVE with ZOOTOPIA 2」

■イベント概要

本イベントは期間中に獲得したポイント数をもとに順位を競い合い、最終的なランキングを決定するイベントです。毎日の配信活動やファンからの応援がスコアとして反映され、クリエイターの努力と熱量がリアルタイムで可視化されます。また、上位入賞者にはこのイベントでしか手に入らない特別な特典もご用意しています。

■特設サイト

URLはこちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?activityId=7566484065269320459&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000003158502660&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1553645571&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)

■開催期間

2025年11月10日（月）～ 11月16日（日）

■参加対象者

クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・直近30日間の獲得ダイヤ数が規定の範囲内にあるクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

・ギフトの受け取りを許可している方

視聴者：

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

・イベントルール

ギフトランキング、視聴者ランキングの2つのランキングで楽しめます。

詳細はイベントページをご確認ください。

・イベント特典

TikTok LIVEに映画『ズートピア2』仕様の機能が期間限定で登場！

このイベントだけでしか手に入らない豪華特典をプレゼントします。

・ LIVEクリエイター向け特典

・ 期間限定LIVEステッカー

限定ステッカーであなたのLIVEルームをデコレーションしよう！

※イベント限定ステッカーはLIVE配信中画面の「加工」→「ステッカー」よりご確認いただけます。

・クリエイター向けアバターフレーム

ランキング上位のクリエイターには限定アバターフレームを贈呈します。



・視聴者向け特典

・期間限定いいねアイコン

LIVE視聴中に視聴画面をダブルタップしたら、2つの期間限定のいいねアイコンがランダムで表示されます！応援したい配信者のLIVEルームをタップして、たくさんいいねを送ろう！

・視聴者向けアバターフレーム



「TikTok LIVE with ZOOTOPIA 2 動画投稿キャンペーン」

■概要

本キャンペーンは、映画『ズートピア2』とTikTok LIVEのコラボレーションを記念して開催される、動画投稿型のイベントです。期間中に「#ズートピア2」と「#TikTokLIVE」のハッシュタグをつけてショートムービーを投稿すると、自動的にイベントに参加することができます。再生回数や投稿数に応じてポイントを獲得でき、デイリーミッションの達成やランキング上位入賞者には、イベント限定特典が贈られます。

■開催期間

2025年11月21日（金）12:00 ～ 12月14日（日）23:59

■参加対象者

クリエイター：

以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

視聴者：

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です



【ディズニー映画最新作『ズートピア2』について】

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

監督

・ジャレド・ブッシュ (『モアナと伝説の海２』), バイロン・ハワード (『塔の上のラプンツェル』)

日本版声優

・上戸彩 (ジュディ・ホップス), 森川智之 (ニック・ワイルド), 下野紘 (ゲイリー), 三宅健太 (ボゴ署長), 高橋茂雄（サバンナ） (クロウハウザー), Dream Ami (ガゼル), 山路和弘 (Mr.ビッグ)

▼映画公式サイト

https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。