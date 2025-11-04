雪山デビューするなら今！『雪マジ』15年目の冬が11月4日からスタート 19～22歳は全国の対象ゲレンデでリフト無料＆お得な特典も

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）の旅行事業において、若年層の旅行需要を喚起するプロジェクト『マジ部』は、スノー需要の活性化を目的に、19～22歳を対象としたゲレンデのリフト代が無料になる『雪マジ』の2025年度サービスを、2025年11月4日（火）より開始します。

『雪マジ』は今年で15年目 スノー業界全体の活性化を牽引

『雪マジ』は、若年のスノーレジャー体験を促進するために2011年にスタートした企画で、今年で15年目を迎えます。2024年度にはサービスを『雪マジ！19』から『雪マジ』へとリニューアルし、対象年齢を19歳から22歳まで拡大。多くの若者にスキー・スノーボードを始めるきっかけを提供してきました。

2024年度の利用実績は、無料・割引・お得クーポンの合計利用回数が過去最高の49.2万回（前年比218.6％）、利用者数は27.3万人（前年比233.3％）を記録。また、「雪マジがあったのでスキー場へ行くことになった（雪マジがなかったら行かなかった）」と回答した会員は47.6％（前年比＋5％）にのぼり、新たに約11.5万人（前年比209％）の需要を創出しました。参画ゲレンデと協働し、若年層のスキー場デビューを後押しすることで、スノー業界全体の活性化を推進しています。

2025年度は「WEB版マジ部」展開、より便利に・より身近に

今年度も対象年齢は19歳～22歳のまま継続します。2025年度からは、4月にリニューアルした『マジ部』のWEBプラットフォーム上でサービスを展開。アプリのダウンロードが不要で、リクルートIDによるログインのみでクーポンを利用できるようになり、利便性が大幅に向上しました（クーポン利用には『じゃらん

net』および『マジ部』の会員登録が必要です）。

さらに、『雪マジ』特設サイトを本日オープン。初心者に向けたスキー・スノーボードの始め方や、宿泊・交通・レンタル情報など、スノーデビューを後押しする情報を順次発信していきます。

『雪マジ』2025年度概要

実施期間：2025年11月4日（火）～シーズン終了まで

対象：19～22歳（2003年4月2日～2007年4月1日生まれの方）

利用方法：WEB版『マジ部』で発行されるクーポンと身分証明書を窓口で提示することで、無料もしくは割引リフト券を引き換えられます。

クーポン内容：スキー場のリフト料金無料または割引

※クーポンの利用には『じゃらんnet』および『マジ部』の会員登録が必要です。

特設サイトURL：https://majibu.jp/pickup/yukimaji/index.html

参画ゲレンデ：全国約130施設が対象です。

2025年度参画施設一覧（2025/10/24時点）※施設は今後も追加予定

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.recruit.co.jp/support/form/