BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel、World Luxury Awards 2025にてホテル・レストラン・スパの各部門で複数受賞

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.bellustartokyo.jp/topics/awards2025/

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel （東京都新宿区、総支配人 西川克志）は、このたび世界トップクラスのサービスや施設を提供するラグジュアリーホテルに与えられるWorld Luxury Awards 2025 （ワールド・ラグジュアリー・アワード2025）にて、ホテル部門で2つ、スパ部門で3つ、レストラン部門で2つ、合計7つの賞を受賞いたしました。ホテル部門・スパ部門での受賞は昨年に続き2年連続となり、継続的な高評価を獲得しております。

また、レストラン部門での受賞は当ホテルにとって2025年が初となり、施設全体のクオリティとホスピタリティが国際的に認められた結果となります。

■受賞内容

授賞式の様子

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel

Best Luxury Leisure Hotel - Global Winner

Best Architectural Design - East Asia

SPA Sunya

Best Luxury Urban Escape - Global Winner

Best Luxury Boutique Spa - East Asia

Best Luxury Beauty Spa - East Asia

Restaurant Bellustar

Best Panoramic Views - Japan

Best Luxury Scenic Setting - Asia

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel総支配人 西川克志コメント

このたび、「World Luxury Awards 2025」において、ホテル・スパ・レストランの各部門にてご評価を賜りましたこと、謹んで御礼申し上げます。

日頃よりBELLUSTAR TOKYOをご愛顧いただいている皆さま、そして日々真摯に業務に取り組むアソシエイツの尽力により、このような栄誉ある評価を頂戴できましたことは、誠に喜ばしく、また身の引き締まる思いでございます。

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelは、東京の中心に位置するラグジュアリーホテルとして、国内外のお客さまにご満足いただける、洗練された滞在体験の提供を使命としております。

今回の受賞を励みに、今後も一層のサービス品質の向上と、心に残るおもてなしの実現に邁進してまいる所存でございます。

引き続き、皆さまのご期待に添えるよう努めてまいりますので、何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。

■The World Luxury Awardsとは

World Luxury Hotel Awards（ワールド・ラグジュアリー・ホテル・アワード）は、ホテル、スパ、レストラン、旅行の４つのカテゴリー毎に、世界中の優れたサービス・施設を提供する各業態を対象にした名誉ある賞です。2006年に設立され、世界中のホテルの中からトップレベルのラグジュアリー・ホテルを対象とし、毎年30万人を超える宿泊客、旅行会社などを含む業界関係者により選出されています。World Luxury Spa Awards (ワールド・ラグジュアリー・スパ・アワード)はラグジュアリー・スパ業界を対象にして2011年に設立されました。毎年25万人におよぶ世界各国の旅行者による評価で選出されています。

ウェブ： https://www.theworldluxuryawards.com

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelについて

地上の喧騒から離れた特別な空間を楽しむ都会のラグジュアリーホテル。39階以上の広々とした客室は、日本の伝統文化を織り交ぜたインテリアと東京を一望する眺めが特徴です。最上層では、唯一無二の空間での独創的な食体験や、日本の大地の恵みを体感できるスパ、そしてペントハウス5室を有する「天空のプライベートヴィラ」にて、360度見渡す限りの絶景とともに自分自身に戻る時間をお過ごしいただけます。



所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 「東急歌舞伎町タワー」18・39~47階

TEL：03-6233-8800（代表）

ウェブ：https://www.bellustartokyo.jp

■Restaurant Bellustarについて

「素材で旅するレストラン」がコンセプトのモダンフレンチ。日本各地の素材にこだわり、その土地の風土を感じながら、これからの旅先への期待やこれまでの旅の思い出を食材や器で表現し、フレンチの伝統と文化を守りながら、常に進化する食の体験へと誘います。旅の目的地となり、出発地でもあるホテルを象徴するレストランです。

フロア：45階

営業時間：ディナー 17:30～22:00（L.O.21:00）

ランチ 12:00～15:00（L.O.14:00）

席 数：36席（内個室8名、全1室）

TEL:03-6233-7388（直通）

ウェブ：https://www.bellustartokyo.jp/restaurant-bar/restaurant-bellustar.html

■SPA sunya について

サンスクリット語で「空」を意味する「sunya（スーニャ）」を店名に冠したホテル最上階にある天空のスパ。心身ともに浄化されることで自分自身を「空（ゼロ）」にし、深い安らぎで日常のストレスから解放されます。すべてのトリートメントルームおよびゆったりと寛げるスパラウンジからは、地上の賑わいからかけ離れた特別な視界が広がり、日本各地の大地の恵みを取り入れた季節感あふれるパーソナルトリートメントは、五感を刺激し新たなエネルギーで心身を満たします。

フロア：47階

営業時間：11:00～21:00（最終受付20:00）

TEL：03-6265-9110（直通）

ウェブ：https://www.bellustartokyo.jp/spa/

※営業時間や表記内容など変更になる場合がございます。

※本プレスリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。最新情報と異なる場合がございますのでご了承ください。