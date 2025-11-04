NHKでドラマ化され話題となった『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』の原作者、岸田奈美さんが11月22日（土）にStage Felissimoの「神戸学校」に登壇

株式会社フェリシモ

フェリシモは、「経験と言葉の贈り物」をコンセプトに1997年より毎月実施しているメッセージライブ神戸学校を、11月22日（土）にStage Felissimo及びオンラインで開催します。第339回目となる11月度神戸学校のゲストは、ご自身の家族へ向けたあたたかくもユーモラスな視点を作品に落とし込んで人気の作家・岸田奈美さんが「家族と過ごす毎日が、気づけば物語になった話」をテーマに登壇します。

岸田奈美さん

11月度の神戸学校では、デビュー作のエッセイ集『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』が2024年にNHKでドラマ化されたほか、『もうあかんわ日記』『傘のさし方がわからない』など、ユーモアとあたたかさ、そして鋭い観察眼が光る文章で、多くの読者の心をつかむ作家・岸田奈美さんをお迎えします。

岸田さんは、1991年兵庫県生まれ。幼いころからインターネットに親しみ、日記や掲示板がバズった経験も多数。会社員として働いていた時期を経て、休職をきっかけに自身の体験を綴ったエッセイをSNSやnoteで発表し、大きな注目を集めました。現在は文筆業を中心に、講演やテレビ出演など幅広く活動されています。



作品の多くは、ダウン症の弟さん、歩けなくなったお母さんとのことなど、家族との日々が題材となっています。一見「重い話」に思える出来事も、岸田さんが語ると、クスッと笑えて、最後にはじんわり涙がこぼれるような物語に変わります。

「出来事を笑いに変えながら、生き残れる場所を見つけてきた」と語る岸田さん。その人生録には、大切なことも、笑えることも、すべてが物語となって、人を励ます力が詰まっています。



今回の神戸学校では、「家族と過ごす毎日が、気づけば物語になった話」として、岸田さんの人生を支えてきた家族や仕事についてお話しいただきます。どんな方にとっても、「自分の人生を大切に思えるきっかけ」になるトークライブです。

◆概要

第339回 フェリシモ「神戸学校」

・ゲスト：作家 岸田奈美さん

・テーマ：「家族と過ごす毎日が、気づけば物語になった話」

・日時：2025年11月22日（土） 13:30～16:00 （開場 13:00）

・場所：Stage Felissimo 1Fホール（神戸市中央区新港町7番1号）

JR「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮駅」より神姫バス"Port Loop”に乗車し、「新港町」または「アリーナ前」バス停下車すぐ。徒歩は同駅、または阪神・JR「元町駅」東出口より徒歩約20分。

〈チケットについて〉

・参加方法・お申し込みページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251104/1/

・会場の座席はすべて自由席で指定はできません。

・参加料：おひとり一般：1,200円（学生の方、もしくはおふたり以上のお申し込みの場合、おひとりあたり1,000円）

・オンライン配信の参加料:おひとり500円

※オンライン配信は神戸学校ホームページから申し込み可能です。

※オンライン配信では、リアルタイムでの講演視聴および見逃し配信の視聴が可能です。

※参加料は、「あしなが育英会」を通じて、令和6年能登半島地震等による震災遺児を含む国内遺児の心のケアに活用されます。

※延期や中止となる場合があります。

・問い合わせ：神戸学校事務局

TEL:078-325-5727（平日10：00～17：00）

eメールアドレス: kobe@felissimo.co.jp



◆ゲストプロフィール

岸田奈美（きしだ なみ）

1991年生まれ、兵庫県神戸市出身。関西学院大学人間福祉学部社会起業学科在学中に株式会社ミライロの創業メンバーとして加入、10年に渡り広報部長を務めたのち、作家として独立。テレビ出演、ポッドキャスト番組、脚本執筆など活躍の場を広げている。著書にドラマ化もされた『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（小学館）をはじめ、『もうあかんわ日記』（ライツ社、小学館）、『傘のさし方がわからない』（小学館）、『飽きっぽいから、愛っぽい』（講談社）、『国道沿いで、だいじょうぶ100回』（小学館）など。



◆「神戸学校」とは

「神戸学校」は、阪神・淡路大震災をきっかけに、1997年よりスタートしたメッセージライブです。2004年に、メセナアワードの『文化庁長官賞』を受賞しました。豊かな人生を送ることを目指した「生活デザイン学校」として、毎月1回、各界でご活躍のオーソリティーを神戸に招いて開催しています。参加料は、「あしなが育英会」を通じて、令和6年能登半島地震等による震災遺児を含む国内遺児の心のケアに活用されます。

◆Stage Felissimoホールについて

・舞台と客席を備えた、広さ約350平方メートル の中規模多目的ホールで、舞台には280インチのスクリーンと、9,000～15,000ルーメンのプロジェクターを設置しています。セミナーやコンサートなど、多目的に利用できるホールです。

Stage Felissimo 1Fホール

◆KOBE FELISSIMO 30～阪神・淡路大震災から30年 神戸とフェリシモ～

1995年1月17日に阪神・淡路大震災が発生した同年の9月、フェリシモは神戸に移転しました。震災直後の移転はまちと一体となって復旧・復興を行なっていく覚悟のあらわれでもありました。震災当時、全国のお客さまから被災した神戸に大変多くの支援と応援メッセージをいただきました。そこでフェリシモは毎月お客さまから100円をお預かりする「毎月100円義援金」を開始。6年間で4億円を超える基金が集まりました。それがお客さまとともにおこなう復興支援の礎となりました。さまざまな取り組みを通してみなさまとともに元気な神戸の街を取り戻すお手伝いをしてきました。その後も全国各地で災害が起きるたびにどのような支援が必要とされているのかをともに考え、ともに行動しています。神戸に移転して30年、みなさまとともに未来を築いていきます。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

