書籍『職場の断捨離　空間から始める、意思決定の整流術』2025年11月4日（火）全国書店・ネット書店にて発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）は、新刊『職場の断捨離 空間から始める、意思決定の整流術(https://pub.jmam.co.jp/book/b661515.html)』（やました ひでこ 著）を2025年11月4日（火）全国の書店、ネット書店にて発売します。

本書は、「片づけ」の発想を超えた、“選び直し”の実践哲学。組織に蔓延する“判断の保留”や“空気の重さ”といった目に見えない停滞を、「断捨離」という視点から読み解き、再構築するための1冊です。

■ビジネスシーンでも活きる「引き算」の発想

「断捨離」と聞いて、多くの方は“家の片づけ”を思い浮かべるかもしれません。

しかし、本書で描かれるのは、もっと根源的なもの──

「いまの私たちに、本当に必要な“場”とはなにか？」という問いかけです。

空間が変わると、そこにいる人の遣う言葉が変わり、

言葉が変わると、人の意志も変わります。

意志が場に通るようになれば、行動が変わり始めます。

断捨離で、人々の意志を回復し、行動を変えることができるのです。

本書は、「断捨離」のこうした考え方を職場や組織という共同空間に当てはめ、

“余白”と“流れ”の視点から意思決定やマネジメントを再設計する提案です。

山積みの書類のみならず、話が進まない会議、後回しされる判断、“なんとなく重たい”職場の空気……。

こうした“目に見えない職場の詰まり”をも変えていく。

その実践哲学を、断捨離提唱者のやましたひでこ氏が職場のリーダーたちのために書き下ろした一冊です。

■本書の学び（一部）

・意思決定が早くなる空間のつくり方

・停滞する職場の「隠れた淀み」の見つけ方

・職場の断捨離で収益をアップした企業のリアルな実践ストーリー

・リーダーが手放すべきモノと発想

■著者コメント

断捨離とは、単なる片づけ術ではありません。

その本質は、“自分の意志を回復すること”にあります。

職場でも、目の前のモノやコトと向き合い、

“私は、どうしたいのか”と問い直すことで、

組織に風が通り、言葉が変わり、行動が変わっていく──

この本が、その風の入り口になればと願っています。

──やましたひでこ

■概要

タイトル：『職場の断捨離 空間から始める、意思決定の整流術』

著 者：やました ひでこ

発 売 日 ：2025年11月4日（火）

価 格：1,760円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：264ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800593498

■目次

はじめに―だからこそ、職場の断捨離

第１章 職場に断捨離が必要な理由

１ 空間が詰まると、思考が詰まる

２ 職場の淀みは、判断の保留

３ 空間が変われば、人が変わる

４ 断捨離は自然に広がる

５ モノは思考の証

６ 空間が変われば、関係性も変わる

第２章 断捨離経営とリーダーシップ

１ 経営も足し算から引き算へ

２ 書類の山は、過去への執着

３ ５Ｓでは整わない

４ 断捨離型リーダーシップとは

第３章 基本の断捨離リテラシー

１ 俯瞰の構え

２ 判断軸は「今」と「自分」

３ 「不要・不適・不快」の視点

４ 総量規制「７・５・１の法則」

５ ３分類トレーニング

６ 個人の断捨離と職場の断捨離の違い

第４章 ある自治体の実践：管理職発のチームの断捨離

１ 過酷な職場の、残念なありさま

２ とにかく経験してもらい、徐々に広める

３ モノができたら、コトへと広げる

第５章 三森製作所の実践：トップダウンによる会社丸ごと断捨離

１ 町工場が断捨離したかった理由

２ 断捨離プロジェクト始動

３ 捨てた先に見えたもの

第６章 断捨離リーダーが手放すべきもの

１ 足し算思考の断捨離

２ モノができたら、ルールの断捨離

３ 「枠」を緩めると、人が動き出す

４ 引き算で、ごきげんな居場所づくり

５ 職場の断捨離を持続させる３本柱

６ 断捨離を「自然化」するには

７ リーダーこそ、最も多くを手放す

おわりに

■著者プロフィール

やましたひでこ

「断捨離」提唱者。一般財団法人断捨離(R)代表

早稲田大学文学部卒。学生時代に出逢ったヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」に着想を得た「断捨離」を日常生活の「片づけ」に落とし込み、誰もが実践可能な自己探訪メソッドを構築。断捨離は、人生を有機的に機能させる「行動哲学」と位置づけ、空間を新陳代謝させながら新たな思考と行動を促すその提案は、日本のみならず海外でも、年齢、性別、職業を問わず圧倒的な支持を得ている。初著作『断捨離』をはじめとするシリーズ書籍は、国内外累計700万部を超えるミリオンセラー。アジア各国、ヨーロッパ各国において15言語以上に翻訳されている。近著に『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』（大和書房）、『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』(KADOKAWA）などがある。

■ご購入はこちらから

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800593492

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400445/

■紙面のご紹介