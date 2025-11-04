書籍『職場の断捨離　空間から始める、意思決定の整流術』2025年11月4日（火）全国書店・ネット書店にて発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）は、新刊『職場の断捨離　空間から始める、意思決定の整流術(https://pub.jmam.co.jp/book/b661515.html)』（やました ひでこ 著）を2025年11月4日（火）全国の書店、ネット書店にて発売します。


本書は、「片づけ」の発想を超えた、“選び直し”の実践哲学。組織に蔓延する“判断の保留”や“空気の重さ”といった目に見えない停滞を、「断捨離」という視点から読み解き、再構築するための1冊です。




■ビジネスシーンでも活きる「引き算」の発想



「断捨離」と聞いて、多くの方は“家の片づけ”を思い浮かべるかもしれません。


しかし、本書で描かれるのは、もっと根源的なもの──


「いまの私たちに、本当に必要な“場”とはなにか？」という問いかけです。



空間が変わると、そこにいる人の遣う言葉が変わり、


言葉が変わると、人の意志も変わります。


意志が場に通るようになれば、行動が変わり始めます。



断捨離で、人々の意志を回復し、行動を変えることができるのです。



本書は、「断捨離」のこうした考え方を職場や組織という共同空間に当てはめ、


“余白”と“流れ”の視点から意思決定やマネジメントを再設計する提案です。



山積みの書類のみならず、話が進まない会議、後回しされる判断、“なんとなく重たい”職場の空気……。


こうした“目に見えない職場の詰まり”をも変えていく。


その実践哲学を、断捨離提唱者のやましたひでこ氏が職場のリーダーたちのために書き下ろした一冊です。



■本書の学び（一部）


・意思決定が早くなる空間のつくり方


・停滞する職場の「隠れた淀み」の見つけ方


・職場の断捨離で収益をアップした企業のリアルな実践ストーリー


・リーダーが手放すべきモノと発想



■著者コメント


断捨離とは、単なる片づけ術ではありません。


その本質は、“自分の意志を回復すること”にあります。


職場でも、目の前のモノやコトと向き合い、


“私は、どうしたいのか”と問い直すことで、


組織に風が通り、言葉が変わり、行動が変わっていく──


この本が、その風の入り口になればと願っています。


　──やましたひでこ




■概要


タイトル：『職場の断捨離　空間から始める、意思決定の整流術』


著　　者：やました　ひでこ


発 売 日 ：2025年11月4日（火）


価　　格：1,760円（税込）


出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター


頁　　数：264ページ


判　　型：四六


ISBN ：9784800593498






■目次


はじめに―だからこそ、職場の断捨離



第１章　職場に断捨離が必要な理由


１　空間が詰まると、思考が詰まる


２　職場の淀みは、判断の保留


３　空間が変われば、人が変わる


４　断捨離は自然に広がる


５　モノは思考の証


６　空間が変われば、関係性も変わる



第２章　断捨離経営とリーダーシップ


１　経営も足し算から引き算へ


２　書類の山は、過去への執着


３　５Ｓでは整わない


４　断捨離型リーダーシップとは



第３章　基本の断捨離リテラシー


１　俯瞰の構え


２　判断軸は「今」と「自分」


３　「不要・不適・不快」の視点


４　総量規制「７・５・１の法則」


５　３分類トレーニング


６　個人の断捨離と職場の断捨離の違い



第４章　ある自治体の実践：管理職発のチームの断捨離


１　過酷な職場の、残念なありさま


２　とにかく経験してもらい、徐々に広める


３　モノができたら、コトへと広げる



第５章　三森製作所の実践：トップダウンによる会社丸ごと断捨離


１　町工場が断捨離したかった理由


２　断捨離プロジェクト始動


３　捨てた先に見えたもの



第６章　断捨離リーダーが手放すべきもの


１　足し算思考の断捨離


２　モノができたら、ルールの断捨離


３　「枠」を緩めると、人が動き出す


４　引き算で、ごきげんな居場所づくり


５　職場の断捨離を持続させる３本柱


６　断捨離を「自然化」するには


７　リーダーこそ、最も多くを手放す



おわりに




■著者プロフィール


やましたひでこ


「断捨離」提唱者。一般財団法人断捨離(R)代表
早稲田大学文学部卒。学生時代に出逢ったヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」に着想を得た「断捨離」を日常生活の「片づけ」に落とし込み、誰もが実践可能な自己探訪メソッドを構築。断捨離は、人生を有機的に機能させる「行動哲学」と位置づけ、空間を新陳代謝させながら新たな思考と行動を促すその提案は、日本のみならず海外でも、年齢、性別、職業を問わず圧倒的な支持を得ている。初著作『断捨離』をはじめとするシリーズ書籍は、国内外累計700万部を超えるミリオンセラー。アジア各国、ヨーロッパ各国において15言語以上に翻訳されている。近著に『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』（大和書房）、『オタクの断捨離　捨てられないオタクを救済！』(KADOKAWA）などがある。





