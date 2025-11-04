ディズニープラスが韓国のエンターテインメント企業CJ ENMとコンテンツパートナーシップを締結し、TVINGの代表作を日本で配信

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

・韓国を代表する動画配信サービスTVINGが日本初進出

・ディズニープラスが、TVINGオリジナル作品からCJ ENMが手掛ける人気ドラマまで約60作品を順次配信 ― 日本におけるTVINGの新たな配信拠点に

・日本初登場となるTVINGオリジナル第一弾として、話題のロマンス・スリラー『親愛なるX』が11月6日（木）より独占見放題配信

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長 日色保、以下ディズニー）は、韓国のエンターテインメント企業CJ ENM傘下の大手動画配信サービスTVINGと複数年にわたるコンテンツ提携を発表しました。

これにより、ディズニープラスはTVINGオリジナルの新作韓国ドラマシリーズを日本国内で独占見放題配信します。また、動画配信業界において世界的にも重要な市場である日本において、ディズニープラスはこの提携を通じて、日本におけるTVINGオリジナル作品の主要SVODパートナーとして、新たな展開を迎えます。

このパートナーシップにより、TVINGオリジナル作品を中心に、CJ ENMが手掛ける人気ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『恋のスケッチ～応答せよ1988～』などを含む約60作品が11月５日（水）から順次配信開始します。中でも注目は、韓国で11月6日（木）に配信開始されるTVINGオリジナル話題作『親愛なるX』（主演：キム・ユジョン、キム・ヨンデ、キム・ドフン）が、同日よりディズニープラスで日本独占見放題配信されます。

また、この豪華なラインアップをより多くのファンに届けるため、ディズニープラスでは、TVINGの作品を集めた特集「TVING おすすめ韓国ドラマ」をホーム画面に設置します。ディズニープラスの人気フランチャイズ作品や大ヒット劇場映画、オリジナル作品と並んで展開され、視聴者に新たなエンターテイメント体験を提供します。加えて感情豊かで多彩な話題作を誇るTVINGのコンテンツをいつでも気軽に楽しめる専用の場として「TVINGコレクション」も展開します。

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 日色保は次のように述べています。「日本においてディズニープラスのサービス開始から５周年を迎え、より一層視聴者の多様なニーズにお応えするコンテンツの拡充に取り組んでまいります。今回のTVINGとの提携は、その取り組みにおける重要な一歩です。TVINGが手がける韓国ならではのストーリーテリングと、ディズニープラスが提供するグローバルおよびローカルの話題作や高品質なオリジナルシリーズを組み合わせることで、あらゆる世代の視聴者により豊かな視聴体験を提供していきます。」

またTVING CEOのジュリー・チョイは次のように述べています。「日本で確固たる存在感と長い歴史を持つディズニーとのパートナーシップは、TVINGのコンテンツを日本の視聴者に最も効果的に届けるための貴重な機会です。今後も魅力あふれるK-コンテンツを世界中のより多くの視聴者に届け、国内No.1を超えて、グローバルK-OTTプラットフォームとしてさらなる成長を目指していきます。」

また、ウォルト・ディズニー・カンパニー アジア太平洋地域（APAC）、DTC（ダイレクト・トゥー・コンシューマ）部門 シニア・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのトニー・ザメコウスキーは、次のように述べています。「TVINGとの今回の提携は、ディズニーのAPAC地域におけるコンテンツおよびパートナーシップ戦略における重要な節目となります。韓国のストーリーテリングが世界中の視聴者を魅了し続ける中で、TVINGの最も魅力的なシリーズを日本のディズニープラスの視聴者にお届けできることを誇りに思います。このパートナーシップは、ディズニープラスの韓国コンテンツのラインナップを強化するだけでなく、世界で最も活気ある動画配信市場のひとつである日本において、視聴者とのつながりをさらに深めるためのより広範な機会の始まりです。」

ディズニーの100年にわたるストーリーテリングの伝統と象徴的なフランチャイズを基盤に、ディズニープラスは、多様なコンテンツラインアップを拡充し続けています。『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『アバター』『ズートピア』などの代表作から、日本発の大ヒットドラマ『ガンニバル』、10月29日（水）から配信開始した『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』さらには、大ヒット韓国ドラマ『ムービング』『パイン ならず者たち』『北極星』など、多くのオリジナル作品をお届けしています。

ディズニープラスについて

Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作はもちろん、最新の劇場大ヒット作がいち早く見放題で楽しめます。さらに、多様なジャンルのコンテンツを提供するブランド、スターでは、FXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作するこだわりの作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信。大人からファミリーまで幅広いお客様にお楽しみいただける、ここでしか見られないオリジナル作品が続々登場します。ディズニープラスは、モバイルおよびコネクティッドTVデバイスで好きなときに好きなだけご視聴いただけます。

TVINGについて

TVINGは、韓国を代表するオンラインストリーミングプラットフォームです。韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENMによって設立され、2020年10月に独立法人としてローンチされました。以来、TVINGはグローバルメディア企業との協業を通じて事業価値を高めています。TVINGは毎年、受賞歴のあるオリジナルシリーズやKドラマ、バラエティ番組、海外作品、映画、アニメーション、スポーツなど、ジャンルを超えた多彩なプレミアムコンテンツを提供しており、その創造性と人気は高く評価されています。

代表的なKドラマには『身代金 狂気の生き残りゲーム』、『スタディーグループ』、『ピラミッドゲーム』、『もうすぐ死にます』、『ユミの細胞たち』などがあり、オリジナルバラエティ番組には『乗り換え恋愛』、『女子高推理部』、『RAP：PUBLIC（原題）』などがあります。さらに、TVINGは『KBO（韓国プロ野球）』、『KBL（韓国プロバスケットボール）』、グランドスラムテニス大会、UFCイベントなど、ライブスポーツコンテンツを通じて幅広いジャンルの配信コンテンツを展開しています。

「Your Next K-Content Destination, TVING（次なるKコンテンツの目的地、TVING）」のスローガンのもと、TVINGはグローバル展開を加速させており、創造的なコンテンツを通じて世界中の視聴者とKカルチャーをつなぐことを目指しています。

TVINGオリジナル 『親愛なるＸ』 について

配信開始日：2025年11月6日（木）

話数：全12話（初回4話一挙配信、以降毎週木曜2話ずつ配信）

原作：NAVERウェブトゥーン『親愛なるX』（作：Ban Ji-Woon）

監督：イ・ウンボク（『トッケビ』『ミスター・サンシャイン』『Sweet Home』）、パク・ソヒョン

脚本：チェ・ジャウォン、

出演：キム・ユジョン（ペク・アジン）、キム・ヨンデ（ユン・ジュンソ）キム・ドフン（キム・ジェオ）、イ・ヨルウム（レナ）

ストーリー：

ペク・アジン（キム・ユジョン）は、幼少期に家庭内暴力を経験した傷を隠しながら生きてきたトップ女優。華やかな表舞台の裏で、冷酷な本性を隠し、周囲の人々を巧みに操ることで成功を手にしてきた。しかし、栄光の絶頂に立った彼女は、思いがけない転落を経験する。そんな彼女の前に現れるのが幼馴染のユン・ジュンソ（キム・ヨンデ）。彼は、彼女を守るためならすべてを犠牲にする覚悟を持つ。一方、キム・ジェオ（キム・ドフン）は、アジンと同じく過去に傷を抱え、彼女の影として生きることを選んだ人物。アジンの仮面の裏に隠された真実と、彼女に翻弄される“X”たちの運命が交錯する、残酷で美しいメロ・スリラー。